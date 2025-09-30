HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Política

Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

La concesionaria acusó a la Municipalidad de Lima de hostigamiento, situación que ha puesto en riesgo su estabilidad financiera.

Rutas de Lima comienza un proceso de liquidación. Foto: Composición/LR
Rutas de Lima comienza un proceso de liquidación. Foto: Composición/LR

La concesionaria Rutas de Lima S.A.C. informó este martes que su Junta General de Accionistas aprobó, el 29 de setiembre, la disolución y liquidación de la empresa, al considerar que ha sido víctima de actos de hostigamiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de diversas entidades estatales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Mediante un comunicado, la concesionaria precisó que esta medida responde a la suspensión del cobro de 26 casetas de peaje de su concesión lo que según mencionan los "ha privado a de recibir más del 60% de sus ingresos, cuestión que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía". Pese a ello, Rutas de Lima aseguró que ha seguido ejecutando el 100% de las actividades a su cargo, incluyendo la operación y el mantenimiento de las vías.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de setiembre de 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima S.A.C. (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS)", se lee en el comunicado.

Comunicado de Rutas de Lima.

Comunicado de Rutas de Lima.

PUEDES VER: Moción de censura contra ministro Fabricio Valencia: Congreso ya tiene las firmas para su presentación

lr.pe

Asimismo, la empresa también garantizó que, a pesar de su nueva condición jurídica, continuará brindando el servicio en las rutas bajo concesión y velando por la seguridad de los usuarios y cumpliendo con los compromisos que tienen con proveedores y trabajadores.

Además, Rutas de Lima advirtió que reservarán el derecho de ir a instancias nacionales o internacionales para que sus derechos sean protegidos ante lo que consideran una "destrucción de la inversión por parte del Estado peruano".

PUEDES VER: Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

LEER MÁS
Rutas de Lima y Municipalidad de Lima enfrentados por Puente Conchán: caos vehicular y advierten colapso vial en la Panamericana Sur

Rutas de Lima y Municipalidad de Lima enfrentados por Puente Conchán: caos vehicular y advierten colapso vial en la Panamericana Sur

LEER MÁS
Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

LEER MÁS
Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

LEER MÁS
José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota