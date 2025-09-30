Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

La concesionaria Rutas de Lima S.A.C. informó este martes que su Junta General de Accionistas aprobó, el 29 de setiembre, la disolución y liquidación de la empresa, al considerar que ha sido víctima de actos de hostigamiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de diversas entidades estatales.

Mediante un comunicado, la concesionaria precisó que esta medida responde a la suspensión del cobro de 26 casetas de peaje de su concesión lo que según mencionan los "ha privado a de recibir más del 60% de sus ingresos, cuestión que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía". Pese a ello, Rutas de Lima aseguró que ha seguido ejecutando el 100% de las actividades a su cargo, incluyendo la operación y el mantenimiento de las vías.

"Como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de setiembre de 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima S.A.C. (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS)", se lee en el comunicado.

Comunicado de Rutas de Lima.

Asimismo, la empresa también garantizó que, a pesar de su nueva condición jurídica, continuará brindando el servicio en las rutas bajo concesión y velando por la seguridad de los usuarios y cumpliendo con los compromisos que tienen con proveedores y trabajadores.

Además, Rutas de Lima advirtió que reservarán el derecho de ir a instancias nacionales o internacionales para que sus derechos sean protegidos ante lo que consideran una "destrucción de la inversión por parte del Estado peruano".

