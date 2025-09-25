HOYSuscripcion LR Focus

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

“Siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño”, declaró Paula Maguiña Ugarte a la fiscalía y luego mencionó al alcalde de Lima. Durante la gestión de Castro como presidente de la Caja Metropolitana de Lima, hizo negocios con empresas de López Aliaga, un caso investigado por lavado de activos.


Jose Castro Gutierrez, fue ex presidente de la Caja Municipalidad de Lima, en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán. Foto: composición LR
Jose Castro Gutierrez, fue ex presidente de la Caja Municipalidad de Lima, en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán. Foto: composición LR

Paula Maguiña Ugarte, viuda de José Miguel Castro, ex gerente municipal de la ex alcaldesa Susana Villarán, declaró a la fiscalía que su esposo estaba preocupado por el inicio del juicio por los aportes de las empresas Odebrecht y OAS, y por el impacto que el proceso tendría en el actual burgomaestre Rafael López Aliaga.

La testigo mencionó que Castro le confió que enfrentaba a enemigos que podían hacerle daño, y en el caso específico de López Aliaga, indicó que el burgomaestre resultaría “perjudicado”.

“¿Su esposo en algún momento le señaló si tenía enemigos o personas que querían hacerle daño físicamente?”, preguntó la fiscal Milagros Tello Pérez.

“Nunca me dijo que tenía enemigos que le querían hacer daño físicamente”, respondió Paula Maguiña, y añadió: “Pero siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño”. Esto es, enemigos que lo pretendían afectar pero no de manera física.

“De su respuesta anterior, ¿podría indicar si recuerda los nombres o datos de estas personas?”, le solicitó la fiscal.

“Alguna vez me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicados con el caso. El único que recuerdo es del alcalde López Aliaga”, señaló Paula Maguiña. Y añadió, sin dar precisiones: “(Y) de las empresas, eran de los medios, canal 4 o 5. Pero no recuerdo bien. No podría especificar”.

Jose Castro Gutiérrez, fue ex gerente general de la Caja Municipalidad de Lima, en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán. Foto: La República

PUEDES VER: José Miguel Castro y lo último que escribió: "Lo peor ya vino y se fue"

La vinculación con López Aliaga

La viuda Paula Maguiña se refería a la investigación fiscal por presunto lavado de activos que enfrenta López Aliaga. Durante la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro fue nombrado presidente del directorio de la Caja Metropolitana de Lima.

Al asumir funciones, Castro encontró problemas financieros del programa “Caja Gas”, que el ex alcalde Luis Castañeda Lossio aprobó para otorgar créditos a taxistas que deseaban usar el gas natural vehicular.

Según la fiscalía, José Miguel Castro organizó una supuesta operación financiera de salvataje con la participación del gerente de la Oficina de Riesgos de la Caja Metropolitana, Ángel Calderón Rojas, y el presidente de Acres Finance, Andrés Muñoz Ramírez.

Castro había trabajado con Ángel Calderón en el Banco Santander y con Andrés Muñoz en el Interbank. López Aliaga es el propietario de Acres Finance y su socio es Andrés Muñoz.

Sin mediar proceso de licitación, por orden de José Miguel Castro, con la recomendación de Ángel Calderón, fue contratada Acres Finance de López Aliaga, para la titulización de hasta S/40 millones de las deudas de la Caja Metropolitana de Lima.

PUEDES VER : José Miguel Castro temía 25 años de cárcel por caso Odebrecht

Un caso por lavado

Para la tarea de emitir los bonos por dicha suma fue contratada Acres Sociedad Titulizadora, otra de las empresas de López Aliaga.

La Contraloría aplicó una auditoría a este esquema financiero y encontró diversas anomalías, indicando que entre 2011 y 2013 perjudicó a la Caja Metropolitana de Lima por S/9,9 millones.

Pero el caso se complicó cuando se destapó el caso “Panamá Papers”, la filtración de los archivos del estudio de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca, acusada de registrar empresas “offshore” para que sus clientes no rindieran cuentas en sus respectivos países. Este fue el caso de López Aliaga.

Mossack Fonseca constituyó dos empresas “offshore” de López Aliaga, Acres Investments Ltd. y Acres Investments International Ltd. Corp. Esta última aparece como dueña de Acres Finance y de Acres Sociedad Titulizadora, ambas contratadas por la Caja Metropolitana de Lima, cuando la presidía José Miguel Castro.

PUEDES VER : Odebrecht confesó que le dio US$1 millón en efectivo a José Miguel Castro

Miedo en la piel

De acuerdo con la fiscal del caso, Manuela Villar Ramírez, López Aliaga tuvo una participación directa en los hechos. La defensa del alcalde rechaza las imputaciones y ha solicitado varias veces que lo aparten de la investigación por lavado de activos, pero sin éxito. Por el contrario, la fiscalía ha solicitado ampliar las indagaciones por su complejidad.

José Miguel Castro era un testigo trascendental de este caso, y sabía que, como aspirante a colaborador eficaz, estaba obligado a confesar sobre lo que sabía en relación a la participación de los implicados, entre ellos el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

La viuda Paula Maguiña Ugarte está atemorizada por lo que le dijo José Miguel Castro antes de su suicidio, el 29 de junio de este año, de acuerdo con sus declaraciones ante la fiscal Milagros Tello Pérez.

“No he recibido amenazas, pero yo me siento en riesgo y quisiera protección para mi y para mis hijos. Hemos salido de casa frente a un evento de esta naturaleza. Y si cabe la posibilidad de que esto haya sido un homicidio, creo que toca que nos protejan. Mi información sale por todos lados. El que quiera dañarnos, secuestrándonos o lo que sea, tiene todo a disposición”, afirmó Paula Maguiña.

