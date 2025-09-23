HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte sin micrófono en la ONU, Morgan Quero, Juan José Santiváñez y más escándalos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Durante el inicio del juicio oral, Villarán afirmó que cuenta con una serie de acciones a su nombre de empresas de las que forma parte junto con sus hermanos.

Susana Villarán es investigada por el presunto delito de lavado de activos y otros. Foto: Captura
Susana Villarán es investigada por el presunto delito de lavado de activos y otros. Foto: Captura

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta un juicio oral en su contra en el marco de las investigaciones por los casos Odebrecht y OAS, que comenzó este martes 23 de septiembre. Durante la audiencia en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Villarán aseguró que cuenta con ingresos mensuales de, aproximadamente, S/5.000.

La exburgomaestre brindó esta información al momento de acreditarse ante los magistrados del juicio oral. De igual manera, afirmó que, actualmente, es pensionista y cuenta con bienes a su nombre por las acciones de una empresa de la que forma parte junto con sus hermanos.

PUEDES VER: Susana Villarán EN VIVO: inicia juicio oral contra exalcaldesa de Lima por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS

lr.pe

"Ahora soy pensionista. (¿Cuáles son sus ingresos promedio?) Promedio, cinco mil soles mensuales. (…) (¿Registra antecedentes?) No. (Bienes a su nombre) Un conjunto de acciones de unas tiendas que comparto con mis siete hermanos", detalló.

Villarán afrontará el juicio oral en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho (soborno), lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en el marco de las indagaciones por el caso Lava Jato.

PUEDES VER: César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

Susana Villarán pide que en el juicio oran en su contra "se hable con la verdad"

En horas de la mañana, previo a iniciarse la audiencia, la exalcaldesa Susana Villarán se presentó en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para el inicio de su juicio oral. A pocos metros de la sede del Poder Judicial, expresó su deseo de que se haga justicia en el proceso y que "se hable con la verdad".

"Ustedes (la prensa) me conocen, espero que me dejen ingresar con paz y tranquilidad, para dar inicio a un momento que esperado durante muchos años. Espero justicia, respeto, imparcialidad y que se hable la verdad", expresó.

Comenzó el juicio oral contra Susana Villarán

El Ministerio Público solicitó una pena de 29 años de prisión para Susana Villarán por los supuestos delitos de colusión, asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Según la Fiscalía, Villarán habría recibido aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas, comprometiendo con ello concesiones viales en la capital.

Según la tesis fiscal, los aportes de las empresas brasileñas fueron determinantes en la campaña contra la revocatoria de 2013, que permitió a Villarán permanecer en el cargo, así como en su campaña de reelección de 2014. A cambio, se habrían otorgado contratos como el de Rutas de Lima y la concesión de Línea Amarilla.

Susana Villarán EN VIVO: inicia juicio oral contra exalcaldesa de Lima por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán EN VIVO: inicia juicio oral contra exalcaldesa de Lima por los casos Odebrecht y OAS

Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

