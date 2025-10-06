Gobierno de Dina Boluarte acepta solicitud de gremios de transporte y anuncia reunión para esta noche

Gobierno anunció a través de sus redes sociales una reunión con los transportistas tras el anuncio de paro de 48 horas. Foto: composición LR / Mario Cotrina LR

Gobierno anunció a través de sus redes sociales una reunión con los transportistas tras el anuncio de paro de 48 horas. Foto: composición LR / Mario Cotrina LR

A través de un comunicado, el Gobierno de Dina Boluarte anunció una reunión con los representantes de los gremios de transporte tras confirmar la extensión del paro hasta de 48 horas en respuesta a la demora de las autoridades que no atienden el problema del incremento de asesinatos de choferes debido a las extorsiones.

La decisión fue tomada luego de que Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunciara la extensión de la medida de protesta al no llegar a ningún acuerdo acuerdo con el Congreso y Ejecutivo.

Noticia en desarrollo...