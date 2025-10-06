HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
Anuncian paro el 7 de octubre tras no lograr acuerdos
Gobierno de Dina Boluarte acepta solicitud de gremios de transporte y anuncia reunión para esta noche

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a una reunión con los gremios de transporte ante la extensión del paro por 48 horas.

Gobierno anunció a través de sus redes sociales una reunión con los transportistas tras el anuncio de paro de 48 horas. Foto: composición LR / Mario Cotrina LR
A través de un comunicado, el Gobierno de Dina Boluarte anunció una reunión con los representantes de los gremios de transporte tras confirmar la extensión del paro hasta de 48 horas en respuesta a la demora de las autoridades que no atienden el problema del incremento de asesinatos de choferes debido a las extorsiones.

La decisión fue tomada luego de que Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunciara la extensión de la medida de protesta al no llegar a ningún acuerdo acuerdo con el Congreso y Ejecutivo.

Noticia en desarrollo...

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

