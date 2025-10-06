Gobierno de Dina Boluarte acepta solicitud de gremios de transporte y anuncia reunión para esta noche
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a una reunión con los gremios de transporte ante la extensión del paro por 48 horas.
- Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"
- Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones
A través de un comunicado, el Gobierno de Dina Boluarte anunció una reunión con los representantes de los gremios de transporte tras confirmar la extensión del paro hasta de 48 horas en respuesta a la demora de las autoridades que no atienden el problema del incremento de asesinatos de choferes debido a las extorsiones.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La decisión fue tomada luego de que Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunciara la extensión de la medida de protesta al no llegar a ningún acuerdo acuerdo con el Congreso y Ejecutivo.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Noticia en desarrollo...