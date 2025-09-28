Hackean el diario El Peruano: página web aparece en blanco y sin publicaciones oficiales del Estado

Hackers se traen abajo la página oficial de la publicación de leyes en el Perú. Foto: Composición/LR

Un grupo de hackers que integran el grupo de Deface Perú tomaron el control del portal del diario El Peruano, este domingo 28 de septiembre. La página web oficial del medio de comunicación aparece en blanco y sin las publicaciones de las leyes del Estado.

Noticia en desarrollo...