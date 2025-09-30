Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Dina Boluarte usó la ceremonia de presentación del general Óscar Arriola como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) para deslegitimar las marchas de la Generación Z contra su Gobierno. En su discurso aseguró que los jóvenes están "influenciados" por gente que no trabaja y que, de seguir ese camino, ellos también terminarían como "resentidos" que ni estudian ni trabajan.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Insistió, sobre todo, que se trata de protestas orquestadas por gente que se opone a su régimen. "No vamos a permitir que algunos grupitos ensayados, direccionados por aquellos que odian la patria van a traer atrás esa confianza que nos ha costado ganar. (...) Aquellos que no aman la patria, aquellos que siempre han trabajado del Estado sin hacer absolutamente nada, aquellos que dirigían el Estado sin haber ganado nunca una elección democrática y hoy en sus manotazos de ahogado mueven un grupo de estudiantes, un grupo de jóvenes", dijo.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Presidenta desconoce derecho a la protesta y asegura que jóvenes dan un "mal ejemplo"

Siguiendo esa narrativa pidió a los jóvenes que "no se dejen manipular por aquellos que odian la patria" y que no "salgan a dar un mal ejemplo a sus hijos, hermanos y vecinos". "Unámonos en ese abrazo blanquirrojo que nos tiene que tener con orgullo y dignidad, si tienen una plataforma de reclamo al Gobierno aquí estamos para conversar, pero no salgan a destrozar los bienes privados y públicos", indicó.

Tras ello, invitó a quienes protestan en su contra a visitar las plataformas de los ministerios para que puedan capacitarse y postular a un trabajo formal. "No hay pretextos para que se quedan en el concepto de resentimiento y convertirse en aquello ninis ni estudian ni trabajan. (...) No hagan caso a aquellos que nunca han trabajado, pero vivían cómodamente del Estado", agregó.

Finalmente, aseguró que su Gobierno "siempre ha trabajado de puertas abiertas", pese a que desde hace meses no concede preguntas a la prensa. Aún así, afirma: "Jamás le ha negado el diálogo a absolutamente nadie".

Dina Boluarte descarta renunciar pese a protestas

Anteriormente, la jefa de Estado había rechazado las manifestaciones en su contra y descartó renunciar. "Hay algunos líderes por ahí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a reclamar y a protestar. Pero, ¿qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte, y no sé qué de cosas más. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver. Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar porque algunas voces, que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden y en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos", señaló.

Boluarte criticó a los colectivos que convocaron las movilizaciones, asegurando que no representan una verdadera demanda social. La jefa de Estado insistió en presentarse como una defensora de la democracia, pese a las acusaciones de represión durante las protestas que dejaron decenas de víctimas desde que asumió el poder.