General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP

Óscar Arriola ocupará el lugar de Víctor Zanabria luego de haber sido suspendido por el Poder Judicial. Foto: Composición/LR

La presidenta Dina Boluarte prefirió mantener la cadena de mando del Alto Mando policial y designó como Comandante General de la Policía Nacional al número dos de la institución, el jefe del Estado Mayor de la PNP, teniente general Oscar Arriola Delgado.

Arriola reemplazará en el cargo a Víctor Zanabria Ángulo, quien, por imperio de la ley pasará al retiro por cumplir 40 años de servicio en el grado, pero a quien también el Poder Judicial suspendió sus funciones para que enfrente un proceso por presunta corrupción en Arequipa.

El teniente general Óscar Arriola pertenece a la Promoción Integración 1989, al igual que el Ministro del Interior, Carlos Malaver Odias.

Disposición de Comando que convoca para la ceremonia de relevo de Óscar Arriola como nuevo Comandante General de la PNP.

La ceremonia de reconocimiento se efectuará hoy martes 30 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra. Los altos miembros policiales están citados a las 9:30 a.m., para realizar el relevo del cargo a las 10 de la mañana.

El evento oficial contará con la participación del jefe de la Inspectoría General, teniente general Jhonny Veliz Noriega; el jefe de Operaciones Policiales; el jefe del Comando de Operaciones Policiales, teniente general Carlos Céspedes Muñoz.

Además de los tenientes generales Zenón Loayza Diaz, Luis Gamarra Chávarry y Freddy Lopez Mendoza y oficiales generales de la Policia Nacional.

La disposición de la comandancia general de la PNP fue emitido por el jefe de la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Policía Nacional, general Olger Aguilar Chappa.