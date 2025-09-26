HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ofrecía un millón por su libertad y César Acuña bajo presión | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Tomás Gálvez se reúne con José Jerí y Eduardo Arana

El fiscal de la Nación interino busca presupuesto para la Fiscalía para lo cual se reúne con el Congreso y el Gobierno de Boluarte.

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Delia Espinoza. Foto: composición LR
Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Delia Espinoza. Foto: composición LR

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez se viene reuniendo con los titulares del Congreso y el Ejecutivo en busca de presupuesto para el Ministerio Público, lo que genera incertidumbre en la opinión pública sobre la posibilidad de que se afecta la independencia y autonomía de la institución.

La gestión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación se vio afectada con el recorte del presupuesto. Para este año, el Gobierno de Dina Boluarte le recortó 81 millones de soles; sin embargo, esto no fue suficiente porque el próximo 2026, el Poder Ejecutivo adelantó un nuevo recorte de 145 millones.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Cuestionan disposición que bloquea acceso a denuncias ante la PNP

lr.pe

En ese contexto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, en una entrevista con La República, adelantó que buscará los recursos para que los fiscales puedan cumplir su labor.

El miércoles 24 de setiembre, Gálvez Villegas se reunió con el presidente del Legislativo, José Jerí, en busca de articular esfuerzos para lograr el financiamiento que necesita la Fiscalía. Un día después, jueves 25 de setiembre, sostivo un encuentro con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Para entender los objetivos de la gestión de Gálvez, el nuevo fiscal de la Nación dejó en claro que venía de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía y que nada le asustaba, por las tensiones que hay entre el Ministerio Publico con el Parlamento y el Gobierno.

Desde el Congreso saludaron la visita e informaron que "el encuentro representa un cambio de rumbo en la relación entre ambas instituciones", que en el pasado enfrentaron tensiones, y abre paso a una etapa de cooperación basada en el respeto institucional y el compromiso con el país.

"La coordinación con el Fiscalía permitirá que estas reformas, aprobadas por el Congreso, se materialicen con la celeridad que exige la ciudadanía", sostiene el Legislativo.

PUEDES VER: Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

lr.pe

Sobre este punto, desde el Parlamento se ha impulsado varias reformas que fortalecen la impunidad como cambiar la ley de crimen organizado, debilitar la extinción de dominio, normas que fueron rechazadas por Delia Espinoza y por lo cual deberá lidiar Gálvez para obtener el presupuesto.

Fuentes de la Fiscalía informaron que, a la suspendida Delia Espinoza, el presidente del Congreso no le aceptó una reunión por las múltiples denuncias constitucionales que interpuso la fiscal contra los parlamentarios. No obstante, la versión cambia con Gálvez quien recibe, además, del saludo protocolar de Jerí , el respaldo de Fuerza Popular desde el día uno.

“Tomás Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino, es la prueba de que la vida siempre da revanchas”, dijo Rospigliosi.

Gálvez no solo se reunió con José Jerí, este jueves 25 de setiembre, dialogó con Eduardo Arana en busca, según fuentes allegadas a este medio, de recuperar el presupuesto que ha perdido en los últimos años.

Para muestra de una posible reconciliación, el cuestionado ministro de Justicia, Juan Sántiváñez, saludó la llegada de Gálvez como titular de la Fiscalía, aunque le pidió la cabeza de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Si bien Gálvez adelantó que no sacará a los fiscales por el inicio del juicio contra Susana Villarán, también sabe que tiene que negociar con el Ejecutivo para lograr resultados en su gestión

"Tengo que convencerlos, los voy a convencer, aun no sé cómo, tal vez tenga que hipnotizarlos, pero el gobierno debe darnos los recursos para luchar contra el crimen organizado, las extorsiones, que afectan a todos los ciudadanos, la corrupción desde luego. Deben confiar en los fiscales provinciales que son la primera línea, que son los que más con la falta de recursos", apuntó Gálvez.

