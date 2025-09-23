Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

Legisladora exhortó a defender la autonomía del Ministerio Público. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Composición LR.

La legisladora, Ruth Luque Ibarra, expresó públicamente su rechazo al retorno de Tomás Gálvez como titular del Ministerio Público. La congresista advirtió que este hecho evidencia un copamiento del sistema de justicia, que estaría siendo impulsado por el Ejecutivo y grupos oficialistas del Parlamento.

“Lo que se está viviendo es un copamiento en las instituciones de justicia, liderado por Dina Boluarte y por sus bancadas aliadas en el Congreso. Tomás Gálvez representa a los cuellos blancos”, sostuvo.

Luque cuestionó que sectores como el fujimorismo, que antes exigían una reforma judicial, hoy respalden a Gálvez, lo que calificó como un mensaje claro de sometimiento de la Fiscalía. “Lo que quiere la clase autoritaria son fiscales sometidos. Y cuando hay fiscales que rechazan la impunidad, pretenden castigarlos”, agregó.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a defender la autonomía e independencia del Ministerio Público y también criticó la idoneidad del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, recordando que pesa sobre él una condena por violencia psicológica.