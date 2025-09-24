HOYSuscripcion LR Focus

Tomás Gálvez anuncia que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela de los casos Lava Jato

Aseguró que cambiar a José Domingo Pérez en medio del juicio contra Susana Villarán sería un acto "impertinente y sobre todo irrazonable".

Anteriormente, Gálvez mencionó que evaluaría la permanencia de ambos fiscales en sus cargos. Foto: composición LR
Anteriormente, Gálvez mencionó que evaluaría la permanencia de ambos fiscales en sus cargos. Foto: composición LR

Tomás Gálvez, nuevo titular del Ministerio Público, se pronunció sobre la permanencia de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y aseguró que no los removerá de sus cargos dentro del Ministerio Público.

Aunque recalcó que, después de asumir el máximo cargo de la Fiscalía, había anunciado que evaluaría la permanencia de Domingo Pérez en la institución, reconoció que, en pleno inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, esto sería un acto "impertinente y sobre todo irrazonable", por lo cual le aseguró su permanencia como fiscal encargado del caso.

"En este momento, no. Creo que José Domingo está llevando un proceso, un juicio oral que acaba de comenzar y sería impertinente y sobre todo irrazonable tomar una decisión que pueda impedir u obstruir que continúe con sus funciones. Es cierto que he dicho que a mi juicio debía sacarlo en el primer momento, pero toda palabra interpreta y entiende en su contexto, en su circunstancia. Si no estuviera en juicio oral, sería distinta la evaluación (...) Pero en este momento que él tenga la plena seguridad de que su actuación como fiscal, la actuación fiscal en representación del Ministerio Público, naturalmente, queda garantizada", declaró vía Exitosa.

Tomás Gálvez pretendía separar a Rafael Vela y José Domingo Pérez de sus cargos

Semanas atrás, el propio Tomás Gálvez había declarado que, si asumía el cargo de fiscal de la Nación, removería “de inmediato” a Vela y Pérez del equipo Lava Jato. “Ponte que yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, porque no van a seguir encubriendo, no van a seguir flagrantemente encubriendo. Yo los saco en el acto”, declaró durante una entrevista a Exitosa.

La designación de Gálvez como fiscal de la Nación interino, se concretó tras la suspensión de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Horas después, volvió a reafirmar que evaluaría la permanencia de ambos fiscales, teniendo en cuenta que modificaría sus "criterios radicales" para llegar a consensos.

"Tiene que terminar la confrontación, eso nos está deslegitimando. Yo tengo algunos criterios radicales, pero eso tengo modificarlos para buscar consensos (...) Eso tenemos que evaluar, verificar objetivamente, en función a eso tomar la decisión que corresponda", indicó vía RPP.

Tomás Gálvez: sus críticas hacia el trabajo de Rafael Vela y José Domingo Pérez

El actual fiscal de la Nación interino no ha ocultado sus diferencias con el equipo Lava Jato. A inicio de este mes, Tomás Gálvez acusó a José Domingo Pérez y a Rafael Vela de excederse en sus atribuciones y de actuar con sesgo en algunas diligencias. También señaló que los fiscales habrían cometido irregularidades procesales en el caso Odebrecht.

Ante esto, Vela lo calificó como un "difamador" y sostuvo que dichas afirmaciones carecen de sustento. "No sorprende del señor Gálvez, si es que cabe ese término de señor para él, porque es un difamador y él lo sabes. Además, parece que estuviéramos escuchando al congresista Muñante de la Cuarta Comisión Lava Jato, porque es exactamente lo mismo que dice el señor Muñante", señaló.

El fiscal cuestionó en aquel entonces que la narrativa que buscaba implantar el ahora fiscal de la Nación interino, era desacreditar los acuerdos de colaboración eficaz y recordó que la labor del Equipo Especial se somete a control judicial, lo que desbarata la versión de un supuesto encubrimiento.

Los logros del equipo Lava Jato: sentencia de Humala y Toledo

El Equipo Especial Lava Jato ha obtenido resultados históricos. En abril de 2024, la justicia condenó al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, a partir de las pruebas reunidas por la Fiscalía. En septiembre de 2024, se consiguió la primera sentencia condenatoria en un caso de sobornos de Odebrecht: el exmandatario Alejandro Toledo, recibió 16 años y 8 meses de cárcel por colusión y lavado.

Los fiscales también mantienen procesos abiertos contra otras figuras políticas. Las investigaciones contra Martín Vizcarra, vinculado al Club de la Construcción, avanza por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua. El proceso contra Keiko Fujimori, denominado caso Cocteles, sigue en etapa de control de acusación por el presunto financiamiento ilegal de su campaña de 2011. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el Ministerio Público continúa el proceso por contratos con Odebrecht.

