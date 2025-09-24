Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

El fiscal de la Nación continuara las investigaciones contra Santiváñez y Nicanor Boluarte | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

El fiscal de la Nación continuara las investigaciones contra Santiváñez y Nicanor Boluarte | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que continuará con las investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, y Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia. En diálogo con el periodista Nicolás Lúcar, Gálvez aseguró que sus pesquisas se desarrollan de manera objetiva y que no pueden ser interrumpidas una vez iniciadas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"¿Por qué tendrían que interrumpirse? Ya están iniciadas. Deben continuar necesariamente. Yo siempre he dado garantías de objetividad en mi trabajo. Es más, en la propia Fiscalía de Familia tengo varios casos que involucran a congresistas y a la Junta Nacional de Justicia. Esas investigaciones siguen adelante, no tienen por qué detenerse", señaló en entrevista con Exitosa.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Como se recuerda, ambas figuras cercanas al Gobierno son investigadas por el Ministerio Público. Nicanor Boluarte es señalado como presunto líder de la red criminal 'Waykis en la Sombra', a quien se le imputa haber ordenado el nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos.

En tanto, Juan José Santiváñez enfrenta al menos 12 procesos abiertos en la Fiscalía. El más reciente corresponde a una acusación que lo señala como "el hombre clave" dentro de una red criminal que habría ordenado la ejecución de un operativo policial para recuperar un territorio en favor de un empresario minero, a cambio de fuertes sumas de dinero.

Tomás Gálvez retrocede y afirma que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se refirió a la situación de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, garantizando que ambos continuarán en sus funciones dentro del Ministerio Público. Recordó que, tras asumir la jefatura de la Fiscalía, había manifestado su intención de revisar la permanencia de Pérez en la institución. Sin embargo, explicó que en el contexto actual no sería adecuado tomar una medida de ese tipo.

Gálvez señaló que retirar al fiscal cuando recién empieza el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, resultaría “impertinente y, sobre todo, irrazonable”. En ese sentido, confirmó que Pérez seguirá a cargo de dicho proceso judicial.

"En este momento, no. Creo que José Domingo está llevando un proceso, un juicio oral que acaba de comenzar y sería impertinente y sobre todo irrazonable tomar una decisión que pueda impedir u obstruir que continúe con sus funciones. Es cierto que he dicho que a mi juicio debía sacarlo en el primer momento, pero toda palabra interpreta y entiende en su contexto, en su circunstancia. Si no estuviera en juicio oral, sería distinta la evaluación (...) Pero en este momento que él tenga la plena seguridad de que su actuación como fiscal, la actuación fiscal en representación del Ministerio Público, naturalmente, queda garantizada", declaró vía Exitosa.