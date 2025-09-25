Samuel Rodríguez, el joven que auxilió a un policía en protestas de la Generación Z | Foto: composición LR.

Samuel Rodríguez, el joven que auxilió a un policía en protestas de la Generación Z | Foto: composición LR.

El Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de la Fiscalía, dictó tres meses de prisión preventiva contra Samuel Rodríguez Villa, joven de 22 años que participó en las protestas ciudadanas conocidas como 'Marchas de la Generación Z', realizadas el 20 y 21 de septiembre. Rodríguez permanecía detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) desde el domingo 21, y la medida fue dispuesta pese a que su abogado, Rodrigo Noblecilla, presentó pruebas de arraigo que contradecían lo señalado en la investigación policial.

Rodríguez fue acusado por la PNP de ejercer violencia contra la autoridad. Sin embargo, su defensa alegó que la Fiscalía no acreditó adecuadamente el peligro de fuga. Noblecilla sostuvo que la prisión preventiva se dictó ignorando los argumentos que demostraban que el joven no tenía posibilidad de escapar.

“Se ha enviado a Samuel a prisión, pese a que el Decreto Legislativo 1585 —aplicado en su momento a Kenji Fujimori para concederle arresto domiciliario— señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes sobornan, saquean y dañan al país desde hace décadas reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de apenas 21 años se le impone prisión preventiva —no una sentencia— como escarmiento, dirigido tanto a los manifestantes en general como a la llamada generación Z en particular”, publicó el letrado en su cuenta de Facebook.

El abogado también compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un informe médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en el que se certifica que Rodríguez presenta lesiones traumáticas corporales. Según Noblecilla, estas habrían sido ocasionadas por la represión policial ejercida en su contra.

Herido por impacto de perdigón

Durante las protestas del sábado 20 de septiembre, Samuel Rodríguez resultó herido al recibir un perdigón en la mano, según relató su compañera Mireya Carhuas a La República. La herida fue atendida en el momento por brigadistas que apoyaban la movilización. Sin embargo, la lesión se agravó: “Su ampolla estaba llena de agua. Le pusieron crema, pero creció mucho más”, contó Carhuas.

Amigos y allegados del joven señalaron que en las manifestaciones suele cumplir un rol de apoyo, especialmente en favor de las mujeres participantes. Su presencia en las marchas, explicaron, responde tanto a un compromiso personal como a la intención de proteger a quienes son más vulnerables frente a la violencia policial.

De acuerdo con el testimonio de Carhuas, durante los enfrentamientos del domingo 21 de septiembre un agente policial quedó herido en el suelo, y Samuel, junto a otras dos personas, acudió a auxiliarlo. “Samuel ayudó al policía, lo cargó en sus brazos y lo llevó donde estaban los demás efectivos porque él es así, una persona muy solidaria con todos. Incluso se enfrentó a los manifestantes”, relató.

Carhuas añadió que Rodríguez intentó defenderse de un agente que lo agredía. La testigo denunció que la represión fue desproporcionada y con un claro objetivo de amedrentamiento. “Era uno más que nos estaba reprimiendo y lastimando a todos. Esta vez la Policía ha tenido intención de aterrorizarnos”, expresó.