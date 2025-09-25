PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó un oficio de descargo ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en el que rechaza haber vulnerado la neutralidad electoral, pese a que el organismo electoral advirtió que su pronunciamiento público se produjo en pleno debate sobre la cancelación del partido Fuerza Popular.

"En este contexto, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, conocedores y respetuosos de la normativa vigente y aplicable al presente periodo electoral, emitimos el citado pronunciamiento, sin hacer referencia o señalar el nombre de alguna organización política o candidato; sino, más bien, el propósito del comunicado fue invocar a los poderes del Estado y a los organismos constitucionales autónomos a reflexionar sobre la necesidad de que se respete el marco electoral y el libre desarrollo del proceso electoral 2026, en el marco del citado deber de neutralidad", se lee en el documento.

Sin embargo, el JNE considera que la intervención de la PCM se dio en un contexto sensible y podría interpretarse como una toma de posición en favor del fujimorismo, lo que contradice las normas de neutralidad que rigen a los funcionarios durante un proceso electoral. No obstante, el descargo deja más dudas que certezas, pues confirma que la PCM decidió involucrarse públicamente en un tema que afecta directamente la competencia electoral.

Cabe recordar que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la Corte Suprema que declare ilegal al partido Fuerza Popular y lo excluya de las elecciones generales de 2026. Este pedido se basa en la presunta violación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que sanciona a las agrupaciones que actúan en contra de los principios democráticos. Según la solicitud, el fujimorismo habría incurrido en una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales, lo que constituye conductas antidemocráticas.

