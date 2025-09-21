La fiscalía incluye el caso Kenji Fujimori para probar la accionar antidemocrático de Fuerza Popular | Difusión | Composición El Popular

En un documento de 364 páginas, parte de un expediente que reúne un total de 3,907 folios, la hoy suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expone y argumenta los motivos por los cuales se debe declarar la ilegalidad del partido político fujimorista Fuerza Popular, para proceder a la cancelación de inscripción política, el cierre de sus locales y prohibir su reinscripción.

La demanda fue presentada a las 12:00 horas del 18 de septiembres de 2025, ante la mesa de partes de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que intervendrá en primera instancia en este proceso especial. Lo que decida este tribunal podrá ser apelado ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se constituirá en segunda instancia. Un día después, la Junta Nacional de Justicia, controlada por el pacto de gobierno, decidió suspender a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.

Petitorio para declarar ilegal a Fuerza Popular presentado a la Corte Suprema de Justicia

La denuncia ya fue presentada y dependerá de los jueces su trámite. El nuevo fiscal de la Nación deberá decidir si la respalda, la retira o se desentiende de sus fundamentos. El documento que dejó Delia Espinoza inicia con una exposición de los alcances y principios teóricos y normativos sobre democracia, en un Estado Constitucional de Derecho, la función e importancia de los partidos políticos, la democracia interna en los partidos políticos como garantía de representación y los alcances normativos del artículo 14.1 de la Ley de Organizaciones políticas.

"La democracia no debe ser comprendida únicamente como una categoría política, sino también como un valor y categoría jurídica constitucional, que asegura la organización del poder político conforme a los principios del Estado de Derecho, y garantiza a la vez la protección y desarrollo integral de los derechos fundamentales. En tal medida, toda amenaza grave o vulneración sustancial a estos principios debe ser comprendida como un atentado contra el sistema democrático y contra la Constitución misma", precisa la fiscalía.

Jurisprudencia relevante

La fiscalía incluye como antecedentes jurídico la declaración de ilegalidad del partido político A.N.T.A.U.R.O

A continuación se exponen los antecedentes, en un estado democrático, sobre la ilegalidad de los partidos políticos. En primer lugar, sobre Perú se cita el caso de la ilegalidad del partido político Alianza Nacional de Trabajadroes, Agricultores, universitarios, reservistas y obreros (ANTAURO).

En el caso ANTAURO, grupo liderado por Antauro Humala Tasso, en sentencia en última instancia del 28 de enero de 2025, "quedó acreditado que la organización política venía realizando actividades contrarias a los principios democráticos, dirigidas a vulnerar las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo atentados conta la vida e integridad de las personas y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, contraviniendo los fines y objetivos de los partidos políticos, como son, el de asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático".

La fiscalía identifica a los integrantes del grupo extremista La Resistencia

A continuación se menciona el caso del partido político Refah Partisi (Partido del Bienestar) en Turquía, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de dicho país, por contravenir el principio de laicidad del Estado, al calificarse como una armada para la yihad y al desplegar su intención de reemplazar la legislación de la República por la "charía" había mostrado que sus objetivos eran incomprensibles con las exigencias de una sociedad democrática.

Otro antecedentes es la declaración de ilegalidad del partido político Batasuna, y de sus antecesores Herri Batasuna y Euskal Herritarrok de España, caso en el que el 27 de marzo de 2003 se declaró que "... ni el talante expansivo del pluralismo político en la Constitución, ni los convenios internacionales suscritos por España, toleran la lesión de los derechos fundamentales de los demás, una lesión que aparece al instante en cuanto un partido político se exhorta a la violencia o está se justifica...".

Los antecedentes de Fuerza Popular

Expulsión de Kenji y los congresistas del grupo Avengers, antecedente antidemocrático

En un tercer bloque, se hace una reconstrucción histórica de Fuerza Popular como un partido político que nace del ideario del fallecido ex presidente Alberto Fujimori enarbolando como mérito haber derrotado al terrorismo y al a hiperinflación durante su primer gobierno, de 1990 a 1995, pero sin realizar una critica las leyes ad hoc que debilitaron el marco institucional.

Aquí se cita al historiador Alfonso Quiroz para señalar la promulgación de 250 decretos inconstitucionales y las elecciones fraudulentas de 1992-1993, la primera reelección de 1995 y la segunda, del 2000. Igualmente, las violaciones a los derechos humanos, reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos Barrios Altos y La Cantuta, las leyes de amnistía de 1995 para liberar a los militares de su responsabilidad en crímenes contra la humanidad.

Keiko Fujimori perdió las elecciones del 2016 frente a Pedro Pablo Kuzcynski

"Es así que en el año 2009, Keiko Sofia Fujimori fundó el partido político Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular) con el objetivo de postular a las elecciones generales del 2011 como candidata presidencial bajo la estrategia de reivindicar abiertamente el legado del régimen fujimorista".

En este orden se hacer un recuento de los resultados de las elecciones del 2011, 2016 y 2021. El 2011, Keiko Fujimori, en una plancha integrada por Rafael Rey Rey y Clemente Yoshiyama, pierde la elección frente al candidato de Gana Perú, con Ollanta Humala Tasso, acompañado de Marisol Espinoza Cruz y Omar Chehade Moya. El resultado de la segunda vuelta fue de 51.44 % de votos validos para Humala y 48.55 votos validos para Keiko Fujimori.

En las elecciones del 2016, Fuerza Popular con la candidatura de Keiko Fujimori, José Chlimper y Vladimir Huaroc, vuelve a perder en segunda vuelta, frente al candidato de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz. El resultado de la segunda vuelta fue de 50.12 % de votos para Kuczynski y 49.88 votos para Fujimori.

En las elecciones del 2021, Fuerza Popular vuelve a presentar como candidata a la presidencia a Keiko Fujimori acompañada en esta oportunidad de Luis Galarreta y Patricia Juárez. De nuevo, vuelve a perder la elección frente al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, acompañado de Dina Boluarte Zegarra. El resultado de la elección vuelve a ser desfavorable a Fujimori. El resultado de la segunda vuelta es de 50.12 % para Castillo Terrones y 49.87 para Keiko Fujimori.

"Sin embargo, lejos de asumir tales resultados como expresión legítima de la voluntad popular, la referida organización desplegó sistemáticamente prácticas de desconocimiento de los mismos, impulsando discursos y acciones orientados a deslegitimar a las autoridades electas, obstaculizar la gobernabilidad e instalar un ambiente de permanente confrontación política cada vez más hostil y desestabilizadora, no solo a través de sus dirigentes o de su propia lideresa -quien nunca logró acceder al más alto cargo de elección popular, siendo rechazada por la voluntad ciudadana expresada en las urnas hasta en tres elecciones consecutivas- sino y más aún a través de sus representantes dentro del Congreso de la República".

Desempeño en el Congreso

La fiscalía sustenta que el accionar de la bancada de Fuerza Popular no es democrática en su actuación política

La fiscalía enumera la participación de Fuerza Popular, como la segunda fuerza política representada en el Congreso, tras las elecciones del 2011, citando el caso de Kenji Fujimori y Los Avengers. "Kenji Fujimori fue marginado y sancionado por la propia dirigencia de la organización demandada, en la medida en que sus posiciones se apartaron de la línea partidaria sustentada en la confrontación y en prácticas antidemocráticas que el partido impuso para la construcción de sus intereses políticos.

El hermano de Keiko Fujimori no fue el único. Están los 9 ex congresistas fujimoristas del denominado grupo "Avengers": Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, Maritza García, Lizbeth Robles, Estelia Bustos, Clayton Galván, Marita Herrera, Marvin Palma y Sonia Echevarria. Luego, posteriormente, los caos de Patricia Donayre, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Daniel Salaverry.

En las elecciones del 2016, Fuerza Popular fue la representación más numerosa en el Congreso, "no obstante este bloque mayoritario fue empleado como instrumento de poder con fines democráticos, toda vez que tal poder (mayoría absoluta con 73 escaños) no fue utilizada para el fortalecimiento del sistema democrático, ni para la construcción de consensos en aras del bien colectivo, sino como instrumento de obstrucción sistemática, hostigamiento político y presión institucional ejercida contra el gobernante de turno de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski y sus sucesores Martín Vizcarra Cornejo y Francisco Sagasti".

"El mismo patrón fue utilizado posteriormente contra el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Estas prácticas no se limitaron al Ejecutivo, sino que también se extendieron contra opositores políticos externos al partido, contra sus propios representantes legislativos y -con mayor gravedad- contra jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones, así como contra periodistas en el cumplimiento de su labor".

La resistencia y otros grupos violentistas

La Resistencia y otras facciones violentistas tienen vínculos políticos y de afinidad con Fuerza Popular, según documento fiscal

Un capitulo importante del pedido de declaración de ilegalidad son las relaciones de Fuerza Popular con las actividades del grupo "La Resistencia y otras facciones violentistas, como "Los Combatientes", "La Insurgencia".

La Resistencia, indica, es un grupo afín al fujimorismo, surgido bajo el lema 'Dios, Patria y Familia', explícitamente formado como grupo de apoyo que, portando parlantes, micrófonos y carteles durante manifestaciones, expresa su respaldo a Keiko Fujimori y al partido político Fuerza Popular.

"La Resistencia funciona como un "brazo violentista" que canaliza acciones de protesta y hostigamiento, financiadas por recurso económicos que les permiten movilizar personas con el propósito de agredir tanto al gobierno de turno como a figuras políticas identificadas con la defensa de principios democráticos que ellos consideran 'positivos', precisa la fiscalía.

El documento identifica las relaciones de estas facciones con Fuerza Popular, entre otros, a través de Martha Moyano, que organizó cuatro eventos con estos grupos en el Congreso. Los congresistas de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu y Tania Ramírez García respaldaron la reunión entre el Ministro de Cultura y La Resistencia, con su líder Juan José Muñico. El dirigente Hernando Guerra García, la ex congresista Rosa Bartra Barriga, la ex candidata al parlamento Andino, Gabriela Soria Cruz.

Anota que "estos grupos han desplegado de manera reiterada acciones de hostigamiento sistemático dirigidas a desestabilizar, intimidar y coaccionar a actores políticos, sociales y mediáticos, contrarios a sus intereses. Sus métodos incluyen acoso directo, marchas de amedrentamiento, persecución de personas y vigilias violentas frente a domicilios y sedes institucionales, configurando un patrón organizado de confrontación antidemocrática".

Acoso sistemático a políticos opositores, periodistas y medios

La resistencia acosa a autoridades, políticos y periodistas que investigan o critican al fujimorismo

Luego se describe algunas de estas acciones violentas: hostigamiento al ex candidato presidencial y ex congresista Yonhy Lescano, los ex presidente Martín Vizcarra y Pedro Castillo, a simpatizantes de Perú Libre frente al Jurado Nacional de Elecciones, la vivienda de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el fiscal José Domingo Pérez y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

A periodistas como Fátima Chávez de Canal N, Nicolás Lúcar, Gustavo Gorriti y Glatzer Tuesta, Rosa María Palacios, IDL-Reporteros y exposiciones de Amnistía Internacional, entre otros casos. Además, de los ataques reiterados a los fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, por investigar a Fuerza Popular.

La fiscalía a encontrado que integrantes de estos grupos están afiliados como militantes de Fuerza Popular. Es el caso Natividad Arias Ríos, José Luis García Danuso, alías "Figureti", Alberto Bendezu Torres, Ludwin Olivos Milan, Jaime Rosello Torres, integrantes de La Resistencia" y "Los Combatientes".

"Los elementos recabados, entre ellos, material audiovisual, publicaciones en redes sociales, testimonios, así como el registro de intervenciones coordinadas entre el grupo "La Resistencia" y la organización política, permiten sostener el vínculo funcional, consolidando el sustento fáctico de que esta organización política tolera y se beneficia del accionar violento de los mismos para la obtención de sus fines políticos", concluye la solicitud de la hoy suspendida fiscal de la Nación.