EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Exclusión de Fuerza Popular en elecciones y Rafael López Aliaga pidiendo reconquista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

En un comunicado en X, la presidencia del Consejo de Ministros se pronunció sobre las decisiones del Ministerio Público, defendiendo al partido de Keiko Fujimori.

El pacto entre Boluarte y el fujimorismo cierra filas contra la Fiscalía de la Nación | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
El pacto cierra filas en contra de la Fiscalía. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Eduardo Arana y bajo el Gobierno de Dina Boluarte, expresó su respaldo al partido fujimorista Fuerza Popular. A través de un comunicado, la PCM afirmó que las recientes decisiones adoptadas por el Ministerio Público —en clara referencia a la solicitud de declarar ilegal a dicho partido— representan una amenaza para la democracia nacional.

La publicación difundida en X (antes Twitter) se alinea con el discurso del Gobierno de Boluarte, caracterizado por sus constantes cuestionamientos al trabajo de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza: “La Fiscalía de la Nación no puede convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, pretendiendo determinar, de manera antidemocrática, qué partidos deben participar en la próxima contienda electoral”, señala el pronunciamiento.

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

En su argumentación, el Gobierno sostiene que las recientes crisis políticas del país podrían agravarse con la decisión tomada por el Ministerio Público: “Los peruanos hemos tenido, en los últimos seis años, seis presidentes de la República, situación que nos ha llevado a una crisis económica, política y social de la que recién estamos saliendo (…)”, añade el comunicado.

De esta manera, el Gobierno de Boluarte se suma a Fuerza Popular en una nueva muestra de consolidación de su pacto político. Previamente, Keiko Fujimori se victimizó y aseguró que la medida representaba una “cortina de humo” que termina dañando a la Fiscalía.

