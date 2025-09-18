HOYSuscripcion LR Focus

Política

El JNE le devuelve la militancia a 11.000 apristas: así llega el APRA a 2026

La reincorporación de los militantes cambia el panorama para las elecciones internas del APRA en miras a los comicios generales 2026.

Militantes vuelven a reincorporarse al APRA. Foto: composición LR
Militantes vuelven a reincorporarse al APRA. Foto: composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó la reincorporación de 11.000 militantes al Partido Aprista Peruano que habían sido retirados del padrón por actos administrativos de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP). La decisión —difundida este 17 de septiembre— declara nulos determinados actos y mantiene la afiliación de los apristas involucrados, a puertas del inicio del proceso de elecciones internas con miras a los comicios generales de 2026.

La resolución fue informada por dirigentes y militantes apristas, entre ellos Carla García y Javier Velásquez Quesquén, a través de sus cuentas de sus redes sociales. “Me informan que el Jurado Nacional de Elecciones ha votado y que su voto es a favor de reincorporar a las 11,000 apristas, que fueron desinscritos (sic) del partido de manera injusta. Gracias, Humberto Abanto. Gracias abogados. Gracias JNE”, indicó Carla García en su cuenta en “X”.

En el grupo de afectados figuraban nombres históricos del partido como Javier Velásquez Quesquén, Renzo Ibáñez, Pilar Nores, entre otros militantes del partido de la estrella; su restitución reordena el padrón y habilita su participación en la fase previa a la elección de candidaturas.

Movimientos dentro del APRA

Por otro lado, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder han anunciado que integrarán una misma plancha para competir en las internas del APRA con miras a las elecciones generales de 2026. De acuerdo con sus propias declaraciones, se trata todavía de una propuesta de precandidatura que deberá pasar por los mecanismos democráticos internos del partido; no se ha definido públicamente quién encabezará la fórmula ni quiénes completarán la segunda vicepresidencia.

El movimiento busca transmitir unidad aprista en un escenario de alta fragmentación electoral y tras el reciente reordenamiento del padrón. Las encuestas publicadas en agosto muestran que ninguna figura lidera con claridad las preferencias internas, lo que deja abierta la competencia y obliga a Del Castillo y Mulder a consolidar apoyos en la militancia antes de oficializar postulaciones individuales a la presidencia.

