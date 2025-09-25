HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Política

Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

El Ministerio Público pidió que Betssy Chávez no pueda concurrir a ninguna de las embajadas ubicadas en Lima, a un radio alrededor de 500 metros. Asimismo, solicitó que la exministra de Castillo tenga prohibido comunicarse con embajadores, presidentes o políticos extranjeros.

Betssy Chávez también cuenta con una prohibición de salida del país por 10 meses. Foto: Composición/LR
Betssy Chávez también cuenta con una prohibición de salida del país por 10 meses. Foto: Composición/LR

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial imponer nuevas medidas restrictivas contra la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez. Entre las reglas conductas que el Ministerio Público pidió figura que la excongresista tenga prohibido concurrir a cualquier embajada ubicada en el departamento de Lima, a un radio alrededor de 500 metros como mínimo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos requirió que Chávez Chino no pueda comunicarse con embajadores, ministros, presidentes o cualquier político de un país extranjero, así como con los coimputados y testigos del caso mientras dure el proceso judicial en su contra.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Arana cuestiona a la prensa por posible censura a Santiváñez: "Pretenden criminalizar la acción de un funcionario"

lr.pe

Esto se da en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión luego del intento de golpe de Estado del exmandatario Castillo el 7 de diciembre del 2022. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad contra el exjefe de Estado y 26 para la exparlamentaria.

El pedido del Ministerio Público se basa en el artículo 287 del Código Procesal Penal, con la finalidad de evitar un peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.

El requerimiento será evaluado por el juez suprema de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, el próximo viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana. En la audiencia participará la defensa legal de Betssy Chávez y el representante de la Fiscalía.

PUEDES VER: Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

lr.pe
Solicitud de la Fiscalía contra Betssy Chávez

Solicitud de la Fiscalía contra Betssy Chávez

Betssy Chávez: Poder Judicial dictó 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

Sobre la ex primera ministra ya pesa un impedimento de salida del país por 10 meses. El último 13 de septiembre, el Poder Judicial aceptó el pedido de la fiscal Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones por el golpe de Estado en diciembre del 2022.

La Fiscalía realizó la solicitud después de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva de Chávez Chino y ordenara su liberación, ya que permaneció ocho días en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos sin una orden judicial. Por esta razón, se aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de la exministra

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

El último 24 de septiembre, el Poder Judicial concedió a Betssy Chávez Chino autorización para viajar a Tacna del 28 de este mes al 5 de octubre de 2025. La ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo solicitó este permiso para visitar a su familia y entorno cercano.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tomó la decisión considerando que Chávez ha cumplido con las reglas de conducta impuestas, como presentarse cada siete días para el control biométrico. La resolución también destaca el fuerte vínculo de la excongresista con Tacna, su ciudad natal, donde nació, estudió y fue elegida congresista.

Notas relacionadas
Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

LEER MÁS
Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

LEER MÁS
Betssy Chávez anuncia que postulará a las Elecciones 2026: "Voy a seguir haciendo política"

Betssy Chávez anuncia que postulará a las Elecciones 2026: "Voy a seguir haciendo política"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

LEER MÁS
Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

LEER MÁS
Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

LEER MÁS
Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

LEER MÁS
Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

LEER MÁS
Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro del Interior no desmiente presunto intento de PNP por frustrar captura de 'El Monstruo': "Cualquier situación se podrá informar"

Venezuela sigue registrando réplicas este 25 de septiembre, tras el fuerte sismo de 6.2 que se sintió también en Colombia

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

Política

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota