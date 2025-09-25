Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

Betssy Chávez también cuenta con una prohibición de salida del país por 10 meses. Foto: Composición/LR

Betssy Chávez también cuenta con una prohibición de salida del país por 10 meses. Foto: Composición/LR

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial imponer nuevas medidas restrictivas contra la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez. Entre las reglas conductas que el Ministerio Público pidió figura que la excongresista tenga prohibido concurrir a cualquier embajada ubicada en el departamento de Lima, a un radio alrededor de 500 metros como mínimo.

Asimismo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos requirió que Chávez Chino no pueda comunicarse con embajadores, ministros, presidentes o cualquier político de un país extranjero, así como con los coimputados y testigos del caso mientras dure el proceso judicial en su contra.

Esto se da en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión luego del intento de golpe de Estado del exmandatario Castillo el 7 de diciembre del 2022. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad contra el exjefe de Estado y 26 para la exparlamentaria.

El pedido del Ministerio Público se basa en el artículo 287 del Código Procesal Penal, con la finalidad de evitar un peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.

El requerimiento será evaluado por el juez suprema de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, el próximo viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana. En la audiencia participará la defensa legal de Betssy Chávez y el representante de la Fiscalía.

Solicitud de la Fiscalía contra Betssy Chávez

Betssy Chávez: Poder Judicial dictó 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

Sobre la ex primera ministra ya pesa un impedimento de salida del país por 10 meses. El último 13 de septiembre, el Poder Judicial aceptó el pedido de la fiscal Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones por el golpe de Estado en diciembre del 2022.

La Fiscalía realizó la solicitud después de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva de Chávez Chino y ordenara su liberación, ya que permaneció ocho días en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos sin una orden judicial. Por esta razón, se aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de la exministra

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

El último 24 de septiembre, el Poder Judicial concedió a Betssy Chávez Chino autorización para viajar a Tacna del 28 de este mes al 5 de octubre de 2025. La ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo solicitó este permiso para visitar a su familia y entorno cercano.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tomó la decisión considerando que Chávez ha cumplido con las reglas de conducta impuestas, como presentarse cada siete días para el control biométrico. La resolución también destaca el fuerte vínculo de la excongresista con Tacna, su ciudad natal, donde nació, estudió y fue elegida congresista.