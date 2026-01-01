HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Política

Mario Vizcarra: JEE Lima Centro 2 declara inadmisible su candidatura al senado por condena de peculado

La condena contra Vizcarra fue pena privativa de libertad suspendida. Fue consentida y ejecutoriada. Por ello, en la declaración jurada de su hoja de vida consignó que se encuentra rehabilitado penalmente. Pese a esto, el la institución observó su postulación cumpliendo el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) declaró inadmisible la candidatura al Senado de Mario Vizcarra (Perú Primero) por contar con una sentencia firme por el delito de peculado correspondiente al 2005. El partido cuenta con dos días hábiles para subsanar la observación.

La condena contra Vizcarra fue pena privativa de libertad suspendida. Fue consentida y ejecutoriada. Por ello, en la declaración jurada de su hoja de vida consignó que se encuentra rehabilitado penalmente. Pese a esto, el la institución observó su postulación cumpliendo el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Elecciones (modificado por la Ley N.° 30717), norma que impide postular a cargos públicos a quienes tengan condenas por delitos dolosos, especialmente terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, violación, colusión, peculado o corrupción de funcionarios, incluso si han sido rehabilitados en algunos casos.

Con ese mismo argumento, anteriormente, el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar había presentado ante el JEE de Lima Centro 1 una tacha contra la candidatura a la presidencia, sin embargo, su pedido fue rechazado porque no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente y le otorgó un día de plazo para subsanar dicha omisión.

El Jurado Electoral Especial sustentó su decisión en el artículo 38 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, que establece que toda tacha debe presentarse debidamente fundamentada y acompañada del pago de la tasa electoral equivalente a 1 UIT (S/ 5.350).

Perú Primero: JEE Lima Centro también observó la candidatura de otros candidatos

El rechazo de la solicitud de inscripción se extendió para la candidatura de los demás integrantes de la lista al Senado.

Uno de ellos fue Gustavo Flores Haboud, quien indicó que tiene una sentencia firme de 2015 por el delito de conducción en estado de ebriedad, con reserva de fallo y pena cumplida. Sin embargo, presentó un número de expediente incompleto lo que impidió a la autoridad constatar ello.

Por otra parte, la candidatura de Adela Córdova se observó porque no adjunto la licencia sin goce de haber de su trabajo como jefa en la Red Asistencial de Piura y como jefa de asesoría jurídica en la misma institución. Las postulaciones de Miriam Morales Córdova y Juan Escriba Palomino fueron observada por la ausencia del mismo documento.

También se advirtieron ciertas inconsistencias en la declaraciones juradas de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026 de los candidatos Alicia Jessica Vargas Senisse, Jackeline Flores Flores y Jesús Augusto Camarena Landeo. En los tres casos se advierte que no cuentan con huella dactilar ni firma.

Sumando a ello, en el caso del candidato Aristóteles Álvarez López se advirtió que no consignó el cargo al que postula.

En tanto, la candidata Delia Montero Jiménez en la posición se alertó que su declaración jurada fue firmada el 18 de diciembre de
2025; sin embargo, en la fecha en la cual se terminó de completar la información en su DJHV en el sistema informático, no se ha consignado la fecha.

Sobre estos últimos casos, el JEE precisó que el llenado de la hoja de vida "debe ser con los datos correctos contando con la huella dactilar y la firma indicada por el Reglamento, por lo que la organización política deberá adjuntar la declaración jurada de los candidatos en mención con los datos faltantes, a fin de subsanar las observaciones realizadas"

