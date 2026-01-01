Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

El Poder Judicial aprobó formalizar la investigación preparatoria contra la suspendida fiscal Delia Espinoza por su supuesta participación en la elaboración de un reglamento que habilitaba a fiscales a investigar directamente delitos. Se le responsabiliza de la presunta comisión de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones en agravio del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tomo esta decisión ante la comunicación de la Fiscalía de formalizar y continuar con la investigación por 120 días. La resolución será notificada a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal de Delia Espinoza.

Por la misma causa, el último 3 de diciembre, el Congreso con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones inhabilitó a la suspendida fiscal por diez años para ejercer cargos públicos. Asimismo, le levantaron el antejuicio.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Espinoza Valenzuela, en su calidad de fiscal suprema y miembro de la Junta de Fiscales Supremos, habría intervenido en octubre de 2024 en la redacción, evaluación y validación del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito. Mediante esta norma, se habría facultado a los fiscales a ejecutar de manera directa la investigación preliminar de los delitos, a pesar de que la Ley N.° 32130 establece que dicha labor corresponde a la PNP, quedando el Ministerio Público a cargo de la dirección jurídica de la investigación, entre otros aspectos.

Delia Espinoza presentó acción de amparo

La defensa, Rodolfo Pérez, argumentó que el informe final de la denuncia constitucional se centra en la aprobación de la resolución 2246, pero confirmó que su patrocinada no fue quien firmó dicha normativa. Pérez precisó ante el Pleno que el reglamento fue rubricado por el fiscal interino Juan Carlos Villena.

De igual forma, durante su intervención ante el Pleno, indicó que el proceso en su contra era "arbitrario". "Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha", manifestó y aseguró que 15 de los 16 congresistas que respaldaron la aprobación del informe final en la Comisión Permanente tienen procesos en curso en el Ministerio Público.

En defensa, la representación legal de Espinoza presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia contra el Congreso a fin de anular la inhabilitación. En el escrito se menciona que el Parlamento vulneró su derecho fundamental al debido proceso, así como a la debida motivación de las decisiones que tomaron en su contra, a un proceso imparcial, a la defensa y a la igualdad y a la no discriminación.