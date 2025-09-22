Juliana Oxenford sobre suspensión de Delia Espinoza: "El Congreso quiere ahí a Patricia Benavides"

Juliana Oxenford, en su programa Arde Troya, cuestionó la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y advirtió sobre los intereses detrás de la medida disciplinaria. La periodista señaló que la decisión abre la puerta a maniobras políticas para controlar el Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Un dato según una fuente muy confiable. Ayer, a las 8:00 de la noche, mi productora se comunicó con una persona muy vinculada a la Fiscalía para pedir una entrevista con un conocido fiscal. La respuesta inicial fue que era imposible porque parecía que Pablo Sánchez no iba a aceptar. Sin embargo, finalmente accedió porque sabe que lo que viene ahora es la elección de la persona que, durante el tiempo que dure el proceso disciplinario abierto contra Delia Espinoza, deberá reemplazarla por lo menos seis meses. Justo el mismo tiempo que dura la suspensión, el castigo impuesto a Espinoza", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Asimismo, Oxenford alertó que la suspensión de Espinoza, no sería un hecho aislado, sino parte de un plan político para controlar el Ministerio Público y frenar investigaciones sensibles.

"Todo esto, según la fuente, sería parte de una maniobra para enterrar investigaciones en el Ministerio Público. Y en el Congreso de la República, ¿qué creen ustedes? ¿A quién quieren sentada en la oficina principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay, con cuadro, carro blindado y seguridad? Seguridad que le han quitado a Delia Espinoza, pese a ser una perseguida política y tener muchos enemigos que podrían querer hacerle daño", señaló.