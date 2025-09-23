HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Política

Elecciones 2026: Ahora Nación se presenta como un partido nacionalista de centroizquierda

Participará, por primera vez, en un proceso electoral y lleva como candidato presidencial al exrector de la UNI, Alfonso López Chau.

Exrector de la UNI, Alfonso López Chau, espera dar la sorpresa.
Ahora Nación, que se presenta como un partido nacionalista de centroizquierda, se alista para participar, por primera vez, en un proceso electoral, por lo que espera captar el voto de los más de 2.5 millones de jóvenes peruanos que acudirán a las urnas el próximo 12 de abril del 2026.

Dicho partido, fundado el 13 de mayo del 2023, logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 24 de julio del 2024.  Entre sus figuras destaca el exrector de la UNI, Alfonso López Chau, quien será su próximo candidato presidencial.

“Ahora Nación aspira a contribuir un estado de derecho inclusivo y descentralizado donde el crecimiento económico y social sea sostenible. Trabajamos por un estado que reconozca y respete su pluriculturidad y que actúe conforme a una Constitución que represente el proyecto nacional de una sociedad de personas libres e iguales”, se lee en su ideario.

López Chau señala que el objetivo que tiene su partido es contribuir con la tarea histórica de culminar el proceso de construcción de la nación peruana. “Postulamos que para lograrlo debemos alentar el surgimiento de un empresariado nacional emprendedor e innovador que promueva ciencia, tecnología e investigación, y debemos complementarlo con la defensa de los derechos de los trabajadores de la ciudad y del campo”, agrega.

Principales prioridades

Según el fundador del partido, la prioridad será el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por lo que trabajarán en la modernización del sistema penitenciario y en la implementación de un sistema de justicia verdaderamente accesible y sin privilegios. La lucha contra la corrupción constituye un eje central de sus propuestas.

“Proponemos reactivar la PIP (Policía de Investigaciones del Perú) dentro o separado de un marco legal, por lo que nos estamos asesorando con el coronel Harvey Colchado”, explica el candidato de Ahora Nación.

Otro de los pilares fundamentales del partido es la educación. “Impulsaremos una reforma integral del sistema educativo que contemple el mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de las condiciones laborales y remunerativas de los docentes y el fomento de la competitividad estudiantil”, afirma.

También postula que dar el poder a las regiones es la forma más eficiente de una estrategia nacional para la competitividad de la nación. “La riqueza actualmente concentrada en Lima debe distribuirse para lograr un desarrollo más equilibrado”, indica.

