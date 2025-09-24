HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Política

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

La suspendida fiscal de la Nación cuestionó a Tomás Gálvez y advirtió que volverá al Ministerio Público para enfrentar lo que considera prácticas irregulares.

Delia Espinoza señaló a la JNJ, al Congreso y a Tomás Gálvez | Foto: Kevinn García / URPI-LR
Delia Espinoza señaló a la JNJ, al Congreso y a Tomás Gálvez | Foto: Kevinn García / URPI-LR

No se guardó nada. La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reapareció en la escena pública durante una entrevista con el medio Epicentro. En el diálogo, Espinoza apuntó contra la Junta Nacional de Justicia, organismo que dispuso la suspensión de seis meses en su contra y que la apartó del cargo de titular del Ministerio Público. Asimismo, cuestionó al Congreso por la rapidez con la que viene tramitando las denuncias constitucionales en su contra, las cuales podrían inhabilitarla para ejercer función pública.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Ya lo preveía. El nivel delincuencial que han alcanzado los señores de la Junta Nacional de Justicia ya es propio de una banda criminal. No es normal que un grupo de supuestos juristas actúe de esa manera. (…) Ahora están buscando correr en el Congreso para inhabilitarme con los casos. En el fondo, me tienen miedo. Yo lo sé (…)”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

lr.pe

Espinoza también afirmó que viene siendo objeto de ataques a través de diversas cuentas anónimas y por parte de figuras políticas, debido a que no se alinea con la agenda de quienes ahora actúan en su contra. Además, aseguró que "tendrá su revancha" en la Fiscalía y que regresará para corregir las malas prácticas que, según dijo, encontró dentro de la institución.

"Cuando no encuentran nada contra una magistrada, ¿a qué recurren? A los trolls. (...) Que soy roja, terruca, caviar. Yo solo soy sanmarquina, y eso no me convierte en terruca o caviar. (...) Yo voy a volver al Ministerio Público y lo voy a terminar de limpiar, porque sí he encontrado malas prácticas (...)", señaló.

PUEDES VER: Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

lr.pe

Delia Espinoza cuestionó a Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación

La suspendida fiscal también lanzó críticas contra el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Espinoza sostuvo que su reemplazante y actual cabeza del Ministerio Público cuenta con un historial que lo descalifica ética y moralmente.

PUEDES VER: "La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

lr.pe

"El señor es político, no fiscal. Eso está claro. A mí me lo habían dicho, pero no lo quería creer. (...) Él lo ha demostrado con sus actitudes violentas y sus afirmaciones. Ha dicho que yo hice méritos para que me remuevan, que no tengo altura para ser fiscal de la Nación. Si hablamos de altura, sale perdiendo el señor, porque la altura es de méritos y no de relaciones turbias (...)", declaró.

Finalmente, Espinoza volvió a criticar al Congreso de la República: "Quienes han archivado sus denuncias fueron los señores del Congreso. Ellos no son jueces ni fiscales. (...) Si el Congreso, en su labor de control político, en las denuncias constitucionales que presenta, hace lo que quiere y en algunos casos blinda y en otros actúa rápido, significa que están procediendo de manera ilegal. Eso es lo que ha pasado con el doctor Tomás Gálvez: no debieron archivarlo. Hay pruebas muy fuertes", afirmó.

Notas relacionadas
Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

LEER MÁS
Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

Ruth Luque tras designación de fiscal de la Nación: “Se está viviendo un copamiento del sistema de justicia liderado por Dina Boluarte”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

LEER MÁS
Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

LEER MÁS
Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

LEER MÁS
Tomás Gálvez anuncia que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela de los casos Lava Jato

Tomás Gálvez anuncia que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela de los casos Lava Jato

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

LEER MÁS
TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Intervienen a ‘Capibara’ y ‘El Capi’ con celulares robados en Trujillo: se hacían pasar por Ternas

Fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió Venezuela este 24 de septiembre y se sintió en Colombia, según USGS

Rechazan declaraciones del Midagri sobre darle prioridad a la minería por encima de la agricultura

Política

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Tomás Gálvez anuncia que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela de los casos Lava Jato

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Tomás Gálvez anuncia que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela de los casos Lava Jato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota