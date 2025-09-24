No se guardó nada. La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reapareció en la escena pública durante una entrevista con el medio Epicentro. En el diálogo, Espinoza apuntó contra la Junta Nacional de Justicia, organismo que dispuso la suspensión de seis meses en su contra y que la apartó del cargo de titular del Ministerio Público. Asimismo, cuestionó al Congreso por la rapidez con la que viene tramitando las denuncias constitucionales en su contra, las cuales podrían inhabilitarla para ejercer función pública.

"Ya lo preveía. El nivel delincuencial que han alcanzado los señores de la Junta Nacional de Justicia ya es propio de una banda criminal. No es normal que un grupo de supuestos juristas actúe de esa manera. (…) Ahora están buscando correr en el Congreso para inhabilitarme con los casos. En el fondo, me tienen miedo. Yo lo sé (…)”, indicó.

Espinoza también afirmó que viene siendo objeto de ataques a través de diversas cuentas anónimas y por parte de figuras políticas, debido a que no se alinea con la agenda de quienes ahora actúan en su contra. Además, aseguró que "tendrá su revancha" en la Fiscalía y que regresará para corregir las malas prácticas que, según dijo, encontró dentro de la institución.

"Cuando no encuentran nada contra una magistrada, ¿a qué recurren? A los trolls. (...) Que soy roja, terruca, caviar. Yo solo soy sanmarquina, y eso no me convierte en terruca o caviar. (...) Yo voy a volver al Ministerio Público y lo voy a terminar de limpiar, porque sí he encontrado malas prácticas (...)", señaló.

Delia Espinoza cuestionó a Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación

La suspendida fiscal también lanzó críticas contra el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Espinoza sostuvo que su reemplazante y actual cabeza del Ministerio Público cuenta con un historial que lo descalifica ética y moralmente.

"El señor es político, no fiscal. Eso está claro. A mí me lo habían dicho, pero no lo quería creer. (...) Él lo ha demostrado con sus actitudes violentas y sus afirmaciones. Ha dicho que yo hice méritos para que me remuevan, que no tengo altura para ser fiscal de la Nación. Si hablamos de altura, sale perdiendo el señor, porque la altura es de méritos y no de relaciones turbias (...)", declaró.

Finalmente, Espinoza volvió a criticar al Congreso de la República: "Quienes han archivado sus denuncias fueron los señores del Congreso. Ellos no son jueces ni fiscales. (...) Si el Congreso, en su labor de control político, en las denuncias constitucionales que presenta, hace lo que quiere y en algunos casos blinda y en otros actúa rápido, significa que están procediendo de manera ilegal. Eso es lo que ha pasado con el doctor Tomás Gálvez: no debieron archivarlo. Hay pruebas muy fuertes", afirmó.