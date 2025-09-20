Policía se enfrenta a manifestantes de la marcha contra Boluarte y Congreso entre Jirón de la Unión y Ocoña

Se registran enfrentamientos entre la PNP y manifestantes. Foto: Sebastián Blanco

Se registran enfrentamientos entre la PNP y manifestantes. Foto: Sebastián Blanco

En medio de la marcha contra Dina Boluarte y el Congreso, agentes de la Policía Nacional se enfrentaron con manifestantes en la intersección del jirón de la Unión y Ocoña. Los asistentes denunciaron que se lanzó gas lacrimógeno para dispersarlos, mientras que los cordones policiales buscaban evitar que la movilización avance hacia el Parlamento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Noticia en desarrollo...