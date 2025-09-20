HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Política

Policía se enfrenta a manifestantes de la marcha contra Boluarte y Congreso entre Jirón de la Unión y Ocoña

La movilización denominada Generación Z registró nuevos enfrentamientos cuando la Policía intentó contener el avance de los manifestantes en pleno Centro de Lima.

Se registran enfrentamientos entre la PNP y manifestantes. Foto: Sebastián Blanco
Se registran enfrentamientos entre la PNP y manifestantes. Foto: Sebastián Blanco

En medio de la marcha contra Dina Boluarte y el Congreso, agentes de la Policía Nacional se enfrentaron con manifestantes en la intersección del jirón de la Unión y Ocoña. Los asistentes denunciaron que se lanzó gas lacrimógeno para dispersarlos, mientras que los cordones policiales buscaban evitar que la movilización avance hacia el Parlamento.

Noticia en desarrollo...

