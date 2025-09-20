Miles de policías desplegados en las calles durante la marcha contra Boluarte y el Congreso
Usuarios en redes cuestionaron el despliegue excesivo de la PNP, al considerar que busca intimidar a los manifestantes y criminalizar la protesta social.
El despliegue de la Policía Nacional en el Centro de Lima generó comentarios de rechazo en redes sociales. Desde tempranas horas, miles de efectivos fueron distribuidos en las principales avenidas y plazas, cercando la Plaza San Martín y restringiendo el tránsito de los manifestantes que acudieron a la movilización convocada por jóvenes y gremios bajo el nombre de Generación Z.
Diversos colectivos sociales denunciaron que esta presencia policial no solo buscó contener, sino también criminalizar la protesta ciudadana. En paralelo, en redes sociales se multiplicaron las críticas al Gobierno por priorizar un despliegue masivo de policías en las marchas, mientras que en las calles no se percibe la misma presencia para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.
Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Noticia en desarrollo...