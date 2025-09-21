Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

La marcha de la denominada 'Generación Z' contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se realizó el último 20 de septiembre en el Centro de Lima. La finalidad de estas protestas se debe a la cuestionada y desaprobada gestión de la mandataria y el Parlamento. Sin embargo, durante las manifestaciones, Diego Quispe, quien fue periodista de La República, fue atacado por parte de la represión policial mientras cubría las protestas en la capital.

A través de las redes sociales de Ojo Público, Quispe denunció que recibió dos impactos de perdigones por parte de la PNP: uno en la espalda y otro en el brazo derecho. Dicho ataque se da pese a que estuvo identificado con su credencial de prensa.

Diego contó que el ataque se dio entre Jirón Miro Quesada con el cruce de Paruro, en el Centro de Lima, mientras estaba grabando las manifestaciones. Es ahí, cuando parte de los más de 5.000 efectivos policiales se acercan y comenzaron a replegar y reprimir con bombas lacrimógenas y perdigones a los ciudadanos.

"Comenzaron a venir policías con moto y comenzaron a replegar, a intentar detener a algunos manifestantes. En eso, yo seguía grabando, pero como vi que comenzaron a disparar bombas lacrimógenas, comencé a correr en dirección al Jirón Ica, cerca al edificio de la Defensoría del Pueblo", narró.

"No pude identificar quién era el efectivo policial, pero vi que nos disparó y sentí que me golpeó la espalda al momento del disparo. Llegó a la Defensoría del Pueblo y la espalda me comienza a arder y cuando regreso al cruce de Miro Quesada con Paruro, le pido ayuda a una persona, le digo que me levante la chompa y, efectivamente, tenía el impacto del perdigón. Tengo una herida en la espalda y tengo un moretón en el brazo derecho", detalló.

La situación se agravó cuando, según contó Quispe, mientras era atendido por un grupo de personas, la policía "comenzó a botarlos", a pesar de que se encontraba acreditado como parte de equipo de prensa.