Reportera y un camarógrafo de radio Exitosa resultan heridos por impacto de perdigones de la PNP

Ambos periodista vienen siendo atendidos en un centro de Essalud. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

La cobertura de la marcha contra el Gobierno dejó a dos periodistas heridos luego de que efectivos de la PNP dispararan perdigones en la zona de Abancay. La reportera Jahaira Pacheco, de radio Exitosa, recibió tres impactos directos, mientras que su compañero camarógrafo fue alcanzado por dos más. Ambos se encuentran siendo atendidos en un centro de Essalud.

Noticia en desarrollo...