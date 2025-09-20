Reportera y un camarógrafo de radio Exitosa resultan heridos por impacto de perdigones de la PNP
Dos periodistas resultaron heridos durante la marcha contra el Gobierno en Abancay, tras los disparos de perdigones de la PNP.
La cobertura de la marcha contra el Gobierno dejó a dos periodistas heridos luego de que efectivos de la PNP dispararan perdigones en la zona de Abancay. La reportera Jahaira Pacheco, de radio Exitosa, recibió tres impactos directos, mientras que su compañero camarógrafo fue alcanzado por dos más. Ambos se encuentran siendo atendidos en un centro de Essalud.
