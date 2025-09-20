HOYSuscripcion LR Focus

Política

Reportera y un camarógrafo de radio Exitosa resultan heridos por impacto de perdigones de la PNP

Dos periodistas resultaron heridos durante la marcha contra el Gobierno en Abancay, tras los disparos de perdigones de la PNP.

Ambos periodista vienen siendo atendidos en un centro de Essalud. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Ambos periodista vienen siendo atendidos en un centro de Essalud. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

La cobertura de la marcha contra el Gobierno dejó a dos periodistas heridos luego de que efectivos de la PNP dispararan perdigones en la zona de Abancay. La reportera Jahaira Pacheco, de radio Exitosa, recibió tres impactos directos, mientras que su compañero camarógrafo fue alcanzado por dos más. Ambos se encuentran siendo atendidos en un centro de Essalud.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
