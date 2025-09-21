HOYSuscripcion LR Focus

Política

Marcha de la Generación Z: cinco periodistas sufrieron ataques producto de la represión policial

Diego Quispe, Gabriel García, Jahaira Pacheco y otros periodistas fueron agredidos y hostigados por efectivos policiales mientras cubrían la protesta ciudadana contra Dina Boluarte y el Congreso.

Diego Quispe, reportero de Ojo Público, fue impactado con un perdigón de la PNP en la espalda | Composición: LR.
Diego Quispe, reportero de Ojo Público, fue impactado con un perdigón de la PNP en la espalda | Composición: LR.

La reciente marcha de la denominada 'Generación Z', realizada el 20 de septiembre en las inmediaciones de la Plaza San Martín contra Dina Boluarte y el Congreso, estuvo marcada por nuevos episodios de represión social. En esta ocasión, cinco periodistas y un camarógrafo resultaron heridos a causa de ataques de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informó el Observatorio de Libertad de Prensa de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los comunicadores fueron alcanzados por perdigones y agredidos físicamente por distintos efectivos policiales.

A las 7:47 p. m., la reportera Jahaira Pacheco y el camarógrafo Percy Grados, de Exitosa Noticias, resultaron heridos por perdigones en medio de la represión policial en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Junín. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Rebagliati. Más tarde, a las 8:45 p. m., el fotoperiodista César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus Trece, también fue alcanzado por proyectiles en la pierna y la cadera mientras registraba los choques entre manifestantes y la Policía. Pese a identificarse como prensa, fue increpado y golpeado por los agentes que lo obligaron a retroceder.

Ya en horas de la noche, cerca de las 10:00 p. m., el periodista Diego Quispe, exredactor de La Repúbllica y actual corresponsal de Ojo Público, recibió impactos de perdigones en la espalda y el brazo durante su cobertura en el cruce de Miró Quesada con Santa Rosa. Gabriel García, fotoperiodista del mismo medio, denunció agresiones en la avenida Abancay, donde varios reporteros gráficos fueron golpeados con varas y escudos pese a estar acreditados.

A ello se sumó la denuncia de Juan Zapata, fotoperiodista del portal independiente Wayka, quien señaló haber sido hostigado y empujado por efectivos policiales en los alrededores de la Defensoría del Pueblo.

