Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones
A través de un comunicado, la PNP no reconoció la represión policial contra los ciudadanos con perdigones y bombas lacrimógenas, en la que periodistas también resultaron heridos. Además, aseguró que su compromiso es "garantizar que toda movilización se realice en un ambiente seguro"; sin embargo, compartió imágenes de policías con armas en mano.
La Policía Nacional del Perú (PNP) no reconoció los ataques realizados contra los ciudadanos en la marcha de la Generación Z contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, el último sábado 20 de septiembre.
A través de un comunicado compartido en redes sociales, en el que también coloca fotos de efectos policiales con armas en mano, la PNP no asumió la responsabilidad de la represión con perdigones y bombas lacrimógenas hacia los manifestantes. En su publicación en su cuenta oficial de X, las institución aseguró que "su compromiso es garantizar que toda movilización se realice en un ambiente seguro, protegiendo tanto a quienes ejercer su derecho a protestar como a quienes desean transitar, trabajar y vivir en tranquilidad".
Comunicado de a PNP en redes sociales
No obstante, durante las manifestaciones, diversos ciudadanos y periodistas resultaron heridos con bala de perdigones. Estos hechos contradicen la versión policial compartida en la red social X (antes Twitter).
Es preciso recalcar que la reportera y camarógrafo de Exitosa, Jahaira Pacheco y Percy Grados, fueron impactados con perdigones y tuvieron que ser ingresados de emergencia en el Hospital Edgardo Rebagliati. Mientras que su colega, Diego Quispe, quien fue miembro del diario La República, también fue herido por una bala de perdigón en la espalda cuando cubría pacíficamente las marchas
