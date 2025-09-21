HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO
Política

Tres periodistas son agredidos por la PNP: dos recibieron impactos de perdigones, mientras que el otro fue golpeado

Los periodistas se encontraban cubriendo las manifestaciones cuando fueron agredidos por miembros de la policía. Sus equipos terminaron rotos por los golpes.

Perfiodistas son agredidos por oficiales de la policía. Foto: composición LR
Perfiodistas son agredidos por oficiales de la policía. Foto: composición LR

La Asociación Nacional de Peridistas (ANP) informó que Anthony Marina y Néstor Galarza, periodistas de la agencia Reuters, fueron impactados por perdigones por parte de agentes policiales en la Av. Abancay, mientras cubrían el retiro de manifestantes. Asimismo, el fotoperiodista Juan Zapata del portal 'Wayka' fue agredido por agentes policiales en el cruce de Jr. Leticia con Av. Abancay. El reportero señala que su drone terminó roto producto de los golpes.

Noticia en desarrollo...

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
