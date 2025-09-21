Tres periodistas son agredidos por la PNP: dos recibieron impactos de perdigones, mientras que el otro fue golpeado

Perfiodistas son agredidos por oficiales de la policía. Foto: composición LR

Perfiodistas son agredidos por oficiales de la policía. Foto: composición LR

La Asociación Nacional de Peridistas (ANP) informó que Anthony Marina y Néstor Galarza, periodistas de la agencia Reuters, fueron impactados por perdigones por parte de agentes policiales en la Av. Abancay, mientras cubrían el retiro de manifestantes. Asimismo, el fotoperiodista Juan Zapata del portal 'Wayka' fue agredido por agentes policiales en el cruce de Jr. Leticia con Av. Abancay. El reportero señala que su drone terminó roto producto de los golpes.

