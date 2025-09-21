Tres periodistas son agredidos por la PNP: dos recibieron impactos de perdigones, mientras que el otro fue golpeado
Los periodistas se encontraban cubriendo las manifestaciones cuando fueron agredidos por miembros de la policía. Sus equipos terminaron rotos por los golpes.
- Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"
- Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos
La Asociación Nacional de Peridistas (ANP) informó que Anthony Marina y Néstor Galarza, periodistas de la agencia Reuters, fueron impactados por perdigones por parte de agentes policiales en la Av. Abancay, mientras cubrían el retiro de manifestantes. Asimismo, el fotoperiodista Juan Zapata del portal 'Wayka' fue agredido por agentes policiales en el cruce de Jr. Leticia con Av. Abancay. El reportero señala que su drone terminó roto producto de los golpes.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Noticia en desarrollo...