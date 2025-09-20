Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios
Los manifestantes marcharán en contra del régimen de Dina Boluarte y el Congreso. Movimiento inició como respuesta a la reforma de la AFP, el aumento de extorsiones e intervenciones en entidades de justicia.
Este 20 de septiembre grupos juveniles, colectivos ciudadanos y gremios se reunirán en la plaza San Martín desde las 5 de la tarde en la convocada marcha 'Generación Z'. Los manifestantes alzarán sus voces en contra del régimen de Dina Boluarte y el Congreso a raíz de la reforma de la AFP, el incremento de las extorsiones y el copamiento sistemático de las entidades reguladoras de justicia en el país. Representantes de grupos juveniles llamaron a desarrollar el movimiento de forma pacífica. En redes sociales se difundieron videos e imágenes del grupo denominado 'Los Dibujitos' en los que hacen un llamado a unirse a la protesta.