HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Política

Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia

El 12 de agosto de este año, Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo', fue trasladado del penal El Milagro a Cajamarca tras hallarse un USB, una radio y un cargador en su celda. Once días después, Santiváñez asumió como ministro de Justicia.

Santiváñez es investigado por presunto tráfico de influencias por el caso de su excliente| Composición: LR.
Santiváñez es investigado por presunto tráfico de influencias por el caso de su excliente| Composición: LR.

El excliente de Juan José Santiváñez, Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo', fue trasladado del penal El Milagro en Trujillo a Cajamarca, el último 12 de agosto de este año. El motivo es porque se le encontró un USB, una radio y un cargador en su celda, según reveló Panorama.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En consecuencia, de acuerdo con el reportaje periodístico, Salirrosas fue cambiado de centro penitenciario como parte de una medida falta disciplinaria. La mencionada información fue confirmada por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Emilio Paredes. Sin embargo, el detalle a resaltar fue que el traslado del exefectivo policial condenado a 27 años se realizó en una ambulancia junto con otro interno.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: De Los Avengers a la resistencia, pasando por Turquía y España, las pruebas de la fiscalía contra Fuerza Popular

lr.pe

Un dato no menor, es que once días después del cambio de penal, Santiváñez fue nombrado como ministro de Justicia, cartera que tiene a su cargo el INPE y todos los penales del Perú.

En febrero de este año, el testigo protegido 01-2025 se refirió a la situación de Salirrosas en el penal de Trujillo y mencionó que solo podía estar recluido 3 meses en dicho centro penitenciario. "Tengo conocimiento que el interno Salirrosas estaba aislado en una de las celda de meditación en el penal El Milagro de Trujillo, pero por ley solo puede estar en ese régimen 3 meses; sin embargo, ya estaba 7 u 8 meses, por lo que ya tenía que ser planchado; es decir, mandado a otro penal”, reveló.

PUEDES VER: Marcha de la Generación Z: cinco periodistas sufrieron ataques producto de la represión policial

lr.pe

El reportaje de Panorama se da a conocer luego de que se reveló un audio que involucraría al primer ministro Eduardo Arana y Santiváñez en un presunto intercambio de favores para 'El Diablo'.

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Según un audio difundido por el programa dominical Panorama el último 14 de septiembre, Santiváñez habría solicitado a Arana que trasladara a Miguel Salirrosas, conocido como 'El Diablo', a otro pabellón del penal El Milagro de Trujillo, después de que este fuera condenado a 27 años de prisión por integrar una organización criminal.

En las grabaciones difundidas, Santiváñez se dirige a Arana como "hermano" antes de solicitarle el favor de trasladar a Salirrosas a otro pabellón del penal El Milagro de Trujillo. Ante esta petición, el actual primer ministro responde: "Lo veo ahorita, listo, listo".

  • Eduardo Arana"Juan José…"
  • Juan Santiváñez"Hermano. Oye, escúchame. Nomás escúchame. No quiero molestarte, rapidito nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?… Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo".
  • Eduardo Arana"Ya"
  • Juan Santiváñez"Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí"
  • Eduardo Arana"Lo veo ahorita. Lo veo ahorita"
  • Juan Santiváñez"Por favor, te mando su nombre completo"
  • Eduardo Arana"Ya, listo, listo".
Notas relacionadas
Caso Ícaro: Fiscalía realiza diligencias en oficinas de Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Caso Ícaro: Fiscalía realiza diligencias en oficinas de Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

LEER MÁS
Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

LEER MÁS
Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de la Generación Z EN VIVO: denuncian que PNP utiliza armas punzocortante contra los manifestantes

Marcha de la Generación Z EN VIVO: denuncian que PNP utiliza armas punzocortante contra los manifestantes

LEER MÁS
De Los Avengers a La Resistencia, las pruebas de la fiscalía para pedir la ilegalidad de Fuerza Popular

De Los Avengers a La Resistencia, las pruebas de la fiscalía para pedir la ilegalidad de Fuerza Popular

LEER MÁS
Fusiles de uso militar desaparecen de los almacenes de la PNP en La Libertad

Fusiles de uso militar desaparecen de los almacenes de la PNP en La Libertad

LEER MÁS
Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

LEER MÁS
Ocho heridos en la segunda marcha de la Generación Z: brigadista fue víctima de perdigón

Ocho heridos en la segunda marcha de la Generación Z: brigadista fue víctima de perdigón

LEER MÁS
Amenazan de muerte a testigo en el caso de Víctor Zanabria: revelan audio con intimidaciones

Amenazan de muerte a testigo en el caso de Víctor Zanabria: revelan audio con intimidaciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota