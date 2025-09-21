Juan José Santiváñez: alias 'El diablo' fue trasladado al penal de Cajamarca días antes de ser nombrado ministro de Justicia
El 12 de agosto de este año, Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo', fue trasladado del penal El Milagro a Cajamarca tras hallarse un USB, una radio y un cargador en su celda. Once días después, Santiváñez asumió como ministro de Justicia.
El excliente de Juan José Santiváñez, Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo', fue trasladado del penal El Milagro en Trujillo a Cajamarca, el último 12 de agosto de este año. El motivo es porque se le encontró un USB, una radio y un cargador en su celda, según reveló Panorama.
En consecuencia, de acuerdo con el reportaje periodístico, Salirrosas fue cambiado de centro penitenciario como parte de una medida falta disciplinaria. La mencionada información fue confirmada por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Emilio Paredes. Sin embargo, el detalle a resaltar fue que el traslado del exefectivo policial condenado a 27 años se realizó en una ambulancia junto con otro interno.
Un dato no menor, es que once días después del cambio de penal, Santiváñez fue nombrado como ministro de Justicia, cartera que tiene a su cargo el INPE y todos los penales del Perú.
En febrero de este año, el testigo protegido 01-2025 se refirió a la situación de Salirrosas en el penal de Trujillo y mencionó que solo podía estar recluido 3 meses en dicho centro penitenciario. "Tengo conocimiento que el interno Salirrosas estaba aislado en una de las celda de meditación en el penal El Milagro de Trujillo, pero por ley solo puede estar en ese régimen 3 meses; sin embargo, ya estaba 7 u 8 meses, por lo que ya tenía que ser planchado; es decir, mandado a otro penal”, reveló.
El reportaje de Panorama se da a conocer luego de que se reveló un audio que involucraría al primer ministro Eduardo Arana y Santiváñez en un presunto intercambio de favores para 'El Diablo'.
Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'
Según un audio difundido por el programa dominical Panorama el último 14 de septiembre, Santiváñez habría solicitado a Arana que trasladara a Miguel Salirrosas, conocido como 'El Diablo', a otro pabellón del penal El Milagro de Trujillo, después de que este fuera condenado a 27 años de prisión por integrar una organización criminal.
En las grabaciones difundidas, Santiváñez se dirige a Arana como "hermano" antes de solicitarle el favor de trasladar a Salirrosas a otro pabellón del penal El Milagro de Trujillo. Ante esta petición, el actual primer ministro responde: "Lo veo ahorita, listo, listo".
- Eduardo Arana: "Juan José…"
- Juan Santiváñez: "Hermano. Oye, escúchame. Nomás escúchame. No quiero molestarte, rapidito nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya?… Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo".
- Eduardo Arana: "Ya"
- Juan Santiváñez: "Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí"
- Eduardo Arana: "Lo veo ahorita. Lo veo ahorita"
- Juan Santiváñez: "Por favor, te mando su nombre completo"
- Eduardo Arana: "Ya, listo, listo".