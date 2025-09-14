Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

Nuevos audios difundidos por Cuarto Poder revelan comprometedores vínculos entre el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, y Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, un expolicía sentenciado a más de 27 años de prisión por integrar la organización criminal 'Los Injertos del K&K', facción ligada a la banda 'Los Pulpos'. Según las grabaciones, mientras ejercía como viceministro y luego ministro del Interior, Santiváñez habría realizado gestiones clandestinas para favorecer legalmente al recluso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La hipótesis fiscal sostiene que el exministro habría “dobleteado”: al mismo tiempo que usaba el fajín para liderar políticas contra la delincuencia, en privado actuaba en beneficio de un integrante de una red criminal.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

"Señito, ¿cómo está? Discúlpeme, señito. Hoy día va a ser imposible conversar. Hay tres policías secuestrados en la comunidad Wampís, en la selva, y estoy liderando la comisión de alto nivel. En este momento voy camino a Bagua; el helicóptero ha hecho una parada. Le agradecería que, por favor, mañana en la noche conversemos", se escucha decir a Santiváñez en una de las grabaciones.

El audio habría sido grabado en abril de 2024, momento en que la comunidad Wampís mantuvo cautivos a tres policías, tal como describe el ministro. Debido a ello, Santiváñez, como viceministro del Interior, acudió personalmente al lugar.

Santiváñez habría mencionado a su cliente que tenía influencias en el Tribunal Constitucional

Durante esta semana, se difundieron audios donde se escucha la voz de Santiváñez dando a entender que tenía influencia directa sobre el Tribunal Constitucional (TC). En dichas conversaciones, el entonces alto funcionario del Ejecutivo ofrecía a familiares de Salirrosas la posibilidad de mejorar su situación penitenciaria e incluso anular su condena, a cambio de pagos adicionales a sus honorarios como abogado.

El audio completo salió a la luz y en él se menciona, entre otros aspectos, el nombre de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse: “Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido porque el ponente lamentablemente se cerró y es un antipolicía. Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando, sobre todo, por ejemplo, el doctor Ticse, que dice que no puede ser tantos años y que, en todo caso, debería revaluarse la sentencia. Entonces, nos estamos jugando todo, señito, nos estamos jugando todo”, se escucha en la grabación.

Audio entre Arana y Santiváñez sale a la luz

El reportaje también detalla reuniones entre Santiváñez y los familiares del expolicía sentenciado, que habrían tenido lugar en el propio despacho ministerial. El portal de transparencia registra, por ejemplo, la visita de Elizabeth Alvarado, esposa de Salirrosas, y de su cuñada Erika Marcelo al Ministerio del Interior en mayo de 2024, apenas días después de que Santiváñez juramentara como titular del sector.

Al respecto, el programa dominical 'Panorama' difundió un audio en el que se registra una coordinación entre el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, y Juan José Santiváñez. “Hermano, no te quiero molestar. (...) Mira, han venido al ministerio los familiares de los policías. ¿Te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas? Todavía no lo cambian, sigue ahí. (...) Por favor, (velo). Te mando su nombre completo”, le comunica Santiváñez a Arana en la conversación, quien confirma su apoyo inmediato.

Nuevas pruebas continúan incriminando al ministro de Justicia

El material recopilado incluye las ya difundidas conversaciones en las que se mencionan sumas de dinero entregadas en soles y dólares. Un testigo protegido relató que Santiváñez solicitó inicialmente 3 mil soles para conversar con un supuesto magistrado y luego exigió 20 mil dólares adicionales para “asegurar” el caso. Según la Fiscalía, dichos montos habrían sido abonados en depósitos realizados a inicios de 2024.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Según relató Cuarto Poder, las coordinaciones que se escuchan en los audios —además de aludir a intentos por influir en los magistrados del Tribunal Constitucional— también hacen referencia a las gestiones para cambiar a Salirrosas de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo. No obstante, la demanda presentada por la defensa fue declarada infundada, lo que frustró las expectativas de la familia y habría generado reclamos por los pagos ya efectuados.

El Ministerio Público informó que posee más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y diversos archivos que comprometen al exministro. Además, Santiváñez no acudió a la diligencia de toma de voz programada por la Fiscalía. Expertos en derecho penal consultados por el dominical sostienen que los hechos encajarían en la modalidad agravada de tráfico de influencias. Hasta el momento, el propio Santiváñez no ha dado mayores respuestas al respecto.