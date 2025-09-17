Eduardo Arana no reconoce los audios con Juan Santiváñez y descarta renunciar al cargo

Arana negó los audios que lo vinculan a un presunto tráfico de influencias realizado junto a Juan José Santiváñez | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

Arana negó los audios que lo vinculan a un presunto tráfico de influencias realizado junto a Juan José Santiváñez | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

El primer ministro, Eduardo Arana, negó la autenticidad de los audios difundidos en los que se le escucha presuntamente conversando con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre el favorecimiento a un policía sentenciado por integrar la red criminal Los Pulpos. Arana, citado por la Comisión de Fiscalización para declarar sobre esta acusación, afirmó que la voz que aparece en la grabación no le pertenece.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"No reconozco los audios. (…) Ha habido una manipulación y filtración por parte del Ministerio Público y considero que quienes transgreden la ley son los que deben dar un paso al costado. (...) Creo que estamos haciendo un Gobierno sin corrupción. (...)", señaló el presidente del Consejo de Ministros durante su participación en el Parlamento. Además, señaló que se someterá a las investigaciones correspondientes de la Fiscalía, incluyendo el levantamiento de su secreto a las comunicaciones.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Asimismo, el primer ministro aseguró que, durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no otorgó ningún beneficio al reo vinculado a la organización criminal Los Pulpos, Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como "El Diablo". Arana enfatizó que no mantiene ninguna relación con el ex policía denunciado, quien fue defendido por el ministro Juan José Santiváñez.

"Yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas. Y siendo ministro de Justicia, nunca dispuse, coordiné ni tramité para que esa persona fuera favorecida con un traslado u otro beneficio en particular. Ni a él ni a ningún otro interno (…)", declaró.

Eduardo Arana fue cuestionado por el Congreso de la República

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), diversos parlamentarios formularon sus preguntas al primer ministro, Eduardo Arana. El congresista Carlos Zeballos (Cambio Democrático) fue uno de los más críticos al cuestionar al presidente del Consejo de Ministros. Zeballos reprochó a Arana por otorgar una nueva oportunidad a Juan José Santiváñez en el Poder Ejecutivo, pese a las investigaciones que enfrenta, y solicitó que este dé un paso al costado.

PUEDES VER: Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

"Usted ha nombrado a una persona en el Ministerio de Justicia. ¿Ha tomado en cuenta, en algún momento, la censura del Congreso de la República para realizar este nombramiento? Y, justo en esta coyuntura, los delincuentes dicen: 'Mientras arriba sigue el desorden, aquí nosotros seguimos campando y reinando, y no va a pasar nada'. Ellos observan cómo se enfrentan el Ejecutivo y el Ministerio Público. (…) ¿Cómo podemos darle un ministerio tan importante al señor Santiváñez teniendo 16 procesos abiertos? (…)", cuestionó el parlamentario.

En respuesta, Arana defendió al ministro de Justicia y afirmó que, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente: "Si me preguntan por qué se ha designado nuevamente al señor Santiváñez, es porque ha demostrado capacidad jurídica y experiencia en la gestión de políticas públicas. (…) Me queda claro que una persona que se adhiere a las políticas del Gobierno debe ser parte de este gabinete. (…) Hemos visto las denuncias, que llegaron como producto de su cargo. (…) Hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros asumimos que rige el principio de presunción de inocencia".

El audio que involucra a Eduardo Arana y Juan José Santiváñez en un presunto tráfico de influencias

Juan José Santiváñez habría recurrido a su poder político para beneficiar a Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘El Diablo’, un exagente policial sentenciado por integrar la organización criminal Los Pulpos. Asi lo revelaría un audio difundido recientemente por el programa dominical 'Panorama'.

En la grabación, se le escucha supuestamente decir al entonces ministro del Interior y actual titular de la cartera de Justicia, Juan José Santiváñez lo siguiente: “Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya? (...) Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo”.

Frente a esta situación, la voz identificada como la de Arana contesta de manera inmediata, evidenciando apertura: “Lo veo ahorita. Lo veo ahorita”. Este diálogo pondría en evidencia el intento de Santiváñez de influir en el sistema penitenciario con el fin de obtener condiciones más beneficiosas para su patrocinado