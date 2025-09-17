HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
EN VIVO

Curwen en La República | Machu Picchu dejaría de ser una maravilla del mundo

Política

Eduardo Arana no reconoce los audios con Juan Santiváñez y descarta renunciar al cargo

El titular de la PCM negó ante la Comisión de Fiscalización su participación en el audio donde habría intercambiado favores con Santiváñez en favor de un reo vinculado a una red criminal.

Arana negó los audios que lo vinculan a un presunto tráfico de influencias realizado junto a Juan José Santiváñez | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.
Arana negó los audios que lo vinculan a un presunto tráfico de influencias realizado junto a Juan José Santiváñez | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

El primer ministro, Eduardo Arana, negó la autenticidad de los audios difundidos en los que se le escucha presuntamente conversando con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre el favorecimiento a un policía sentenciado por integrar la red criminal Los Pulpos. Arana, citado por la Comisión de Fiscalización para declarar sobre esta acusación, afirmó que la voz que aparece en la grabación no le pertenece.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"No reconozco los audios. (…) Ha habido una manipulación y filtración por parte del Ministerio Público y considero que quienes transgreden la ley son los que deben dar un paso al costado. (...) Creo que estamos haciendo un Gobierno sin corrupción. (...)", señaló el presidente del Consejo de Ministros durante su participación en el Parlamento. Además, señaló que se someterá a las investigaciones correspondientes de la Fiscalía, incluyendo el levantamiento de su secreto a las comunicaciones.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

lr.pe

Asimismo, el primer ministro aseguró que, durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no otorgó ningún beneficio al reo vinculado a la organización criminal Los Pulpos, Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como "El Diablo". Arana enfatizó que no mantiene ninguna relación con el ex policía denunciado, quien fue defendido por el ministro Juan José Santiváñez.

"Yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas. Y siendo ministro de Justicia, nunca dispuse, coordiné ni tramité para que esa persona fuera favorecida con un traslado u otro beneficio en particular. Ni a él ni a ningún otro interno (…)", declaró.

PUEDES VER: EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

lr.pe

Eduardo Arana fue cuestionado por el Congreso de la República

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), diversos parlamentarios formularon sus preguntas al primer ministro, Eduardo Arana. El congresista Carlos Zeballos (Cambio Democrático) fue uno de los más críticos al cuestionar al presidente del Consejo de Ministros. Zeballos reprochó a Arana por otorgar una nueva oportunidad a Juan José Santiváñez en el Poder Ejecutivo, pese a las investigaciones que enfrenta, y solicitó que este dé un paso al costado.

PUEDES VER: Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

lr.pe

"Usted ha nombrado a una persona en el Ministerio de Justicia. ¿Ha tomado en cuenta, en algún momento, la censura del Congreso de la República para realizar este nombramiento? Y, justo en esta coyuntura, los delincuentes dicen: 'Mientras arriba sigue el desorden, aquí nosotros seguimos campando y reinando, y no va a pasar nada'. Ellos observan cómo se enfrentan el Ejecutivo y el Ministerio Público. (…) ¿Cómo podemos darle un ministerio tan importante al señor Santiváñez teniendo 16 procesos abiertos? (…)", cuestionó el parlamentario.

En respuesta, Arana defendió al ministro de Justicia y afirmó que, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente: "Si me preguntan por qué se ha designado nuevamente al señor Santiváñez, es porque ha demostrado capacidad jurídica y experiencia en la gestión de políticas públicas. (…) Me queda claro que una persona que se adhiere a las políticas del Gobierno debe ser parte de este gabinete. (…) Hemos visto las denuncias, que llegaron como producto de su cargo. (…) Hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros asumimos que rige el principio de presunción de inocencia".

El audio que involucra a Eduardo Arana y Juan José Santiváñez en un presunto tráfico de influencias

Juan José Santiváñez habría recurrido a su poder político para beneficiar a Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘El Diablo’, un exagente policial sentenciado por integrar la organización criminal Los Pulpos. Asi lo revelaría un audio difundido recientemente por el programa dominical 'Panorama'.

En la grabación, se le escucha supuestamente decir al entonces ministro del Interior y actual titular de la cartera de Justicia, Juan José Santiváñez lo siguiente: “Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya? (...) Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo”.

Frente a esta situación, la voz identificada como la de Arana contesta de manera inmediata, evidenciando apertura: “Lo veo ahorita. Lo veo ahorita”. Este diálogo pondría en evidencia el intento de Santiváñez de influir en el sistema penitenciario con el fin de obtener condiciones más beneficiosas para su patrocinado

Notas relacionadas
Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

Eduardo Arana y Juan Santiváñez asistirán este miércoles 17 al Congreso para explicar los audios revelados

LEER MÁS
Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

LEER MÁS
Santiváñez se reunió con familiares de alias 'El Diablo' y el escuadrón de la muerte, asegura su abogado

Santiváñez se reunió con familiares de alias 'El Diablo' y el escuadrón de la muerte, asegura su abogado

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

LEER MÁS
Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

Martín Vizcarra critica a Dina Boluarte: "El Gobierno se va a la deriva y la presidenta pide permiso para ir a Estados Unidos"

LEER MÁS
Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

LEER MÁS
Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 17 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 17 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 26 de agosto, según Jhan Sandoval

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota