Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

Martín Vizcarra se pronunció por la difusión de audios que involucran al primer ministro y el titular de Justicia. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció luego de la difusión de los audios que involucran al primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. La conversación publicaba por el dominical Panorama revelaría un intercambio de favores ministeriales a cambio de un policía sentenciado por integrar la banda criminal de 'Los Pulpos'.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exmandatario calificó como un "escándalo" los audios difundidos. Asimismo, Vizcarra Cornejo instó al Congreso a censurar a los ministros, en caso la jefa de Estado Dina Boluarte no lo retire del cargo "de inmediato".

"El escándalo de los audios del Ministro Santivañez arrastra al Premier Arana y a todo el gabinete. Si la Presidenta no los retira de inmediato, el Congreso debe censurarlos. ¿O el pacto mafioso está por encima del país?", expresó el expresidente en redes sociales.

El último domingo 14 de septiembre, el dominical Panorama emitió un reportaje en el que se escuchan conversaciones entre Arana y Santiváñez hablando del traslado del exefectivo policial, Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como 'El diablo' a un pabellón con mayor comodidad en el penal El Milagro de Trujillo.

Según el informe periodístico, esta charla se habría dado en septiembre del 2024, cuando Santivañez era ministro del interior, y Arana ocupaba el cargo de titular de Justicia.