HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Problemas policiales| Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

El expresidente Martín Vizcarra calificó como un "escándalo" los audios difundidos que involucran al primer ministro y el titular de Justicia.

Martín Vizcarra se pronunció por la difusión de audios que involucran al primer ministro y el titular de Justicia. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra se pronunció por la difusión de audios que involucran al primer ministro y el titular de Justicia. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció luego de la difusión de los audios que involucran al primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. La conversación publicaba por el dominical Panorama revelaría un intercambio de favores ministeriales a cambio de un policía sentenciado por integrar la banda criminal de 'Los Pulpos'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exmandatario calificó como un "escándalo" los audios difundidos. Asimismo, Vizcarra Cornejo instó al Congreso a censurar a los ministros, en caso la jefa de Estado Dina Boluarte no lo retire del cargo "de inmediato".

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Fiesta en la oficina de Osinergmin: videos desmienten a funcionarios que aseguraron no haber bebido licor en declaración jurada

lr.pe
Martín Vizcarra se pronunció en su cuenta oficial de X (antes Twitter)

Martín Vizcarra se pronunció en su cuenta oficial de X (antes Twitter)

"El escándalo de los audios del Ministro Santivañez arrastra al Premier Arana y a todo el gabinete. Si la Presidenta no los retira de inmediato, el Congreso debe censurarlos. ¿O el pacto mafioso está por encima del país?", expresó el expresidente en redes sociales.

El último domingo 14 de septiembre, el dominical Panorama emitió un reportaje en el que se escuchan conversaciones entre Arana y Santiváñez hablando del traslado del exefectivo policial, Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como 'El diablo' a un pabellón con mayor comodidad en el penal El Milagro de Trujillo.

PUEDES VER: Pedro Castillo: jueces evaluarán sumar el delito de “conspiración para rebelión” en el caso golpe de Estado

lr.pe

Según el informe periodístico, esta charla se habría dado en septiembre del 2024, cuando Santivañez era ministro del interior, y Arana ocupaba el cargo de titular de Justicia.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

LEER MÁS
Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

Juan Santivañez: audios probarían que intentó favorecer a policía sentenciado por organización criminal cuando era viceministro

LEER MÁS
'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luego de 24 años, la legendaria ex fiscal Flor de María Maita aparece, es detenida y enfrentará juicio

Luego de 24 años, la legendaria ex fiscal Flor de María Maita aparece, es detenida y enfrentará juicio

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

LEER MÁS
Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

LEER MÁS
César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

César Acuña: Gore La Libertad compró camionetas caras y de "baja calidad" en plena crisis de inseguridad

LEER MÁS
Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

Victor Zanabria es suspendido: Óscar Arriola sería el nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
Fiesta en la oficina de Osinergmin: videos desmienten a funcionarios que aseguraron no haber bebido licor

Fiesta en la oficina de Osinergmin: videos desmienten a funcionarios que aseguraron no haber bebido licor

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota