HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Política

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Luego de ser citado en la Comisión de Fiscalización para responder por los audios que lo acusaban de presunto tráfico de influencias, se juntaron las firmas necesarias para presentar la moción de censura en su contra.

Juan José Santiváñez se enfrentará a nueva censura en su contra. Foto: composición LR
Juan José Santiváñez se enfrentará a nueva censura en su contra. Foto: composición LR

Con 34 firmas de congresistas de diversas bancadas, se presentó la moción de censura de la parlamentaria Susel Paredes contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez por los audios que revelaban el presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado 'El Diablo', que fue sentenciado por pertenecer a la banda criminal "Los Pulpos".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Si bien la moción se impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos fue el detonante de que se alcanzara las firmas necesarias para que se admita la censura en el Pleno. Ahora, esta deberá ser debatida en el hemiciclo, donde para su aprobación se necesitará contar con 67 votos a favor. Según estimaciones legislativas, este proceso podría darse en octubre, tras la semana de representación.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Rosa María a López Aliaga, "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

lr.pe
Censura contra Santiváñez

Censura contra Santiváñez

Notas relacionadas
Fiscalía evalúa incluir a Eduardo Arana en la investigación contra Juan Santiváñez

Fiscalía evalúa incluir a Eduardo Arana en la investigación contra Juan Santiváñez

LEER MÁS
Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

LEER MÁS
Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

LEER MÁS
Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

LEER MÁS
Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota