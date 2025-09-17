Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios
Luego de ser citado en la Comisión de Fiscalización para responder por los audios que lo acusaban de presunto tráfico de influencias, se juntaron las firmas necesarias para presentar la moción de censura en su contra.
- Oficializan norma que permite a congresistas hacer campaña política en semana de representación
- Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York
Con 34 firmas de congresistas de diversas bancadas, se presentó la moción de censura de la parlamentaria Susel Paredes contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez por los audios que revelaban el presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado 'El Diablo', que fue sentenciado por pertenecer a la banda criminal "Los Pulpos".
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Si bien la moción se impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos fue el detonante de que se alcanzara las firmas necesarias para que se admita la censura en el Pleno. Ahora, esta deberá ser debatida en el hemiciclo, donde para su aprobación se necesitará contar con 67 votos a favor. Según estimaciones legislativas, este proceso podría darse en octubre, tras la semana de representación.
TE RECOMENDAMOS
MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Rosa María a López Aliaga, "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"
Censura contra Santiváñez