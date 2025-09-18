Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Santiváñez amenazó a jueces durante la transmisión de un programa de streamming. Foto: difusión

Santiváñez amenazó a jueces durante la transmisión de un programa de streamming. Foto: difusión

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) se pronunció frente a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien amenazó con denunciar a los magistrados que decidan no aplicar la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso. Según el gremio judicial, esta postura constituye un intento de intimidación que afecta la independencia de la judicatura y vulnera la división de poderes que sostiene al sistema democrático.

El pronunciamiento sostiene que las expresiones del ministro representan una injerencia inaceptable en la labor judicial. Recordaron que corresponde a los jueces y juezas interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En esa línea, enfatizaron que la función jurisdiccional no puede estar sometida a presiones ni amenazas provenientes del Ejecutivo.

Comunicado de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM). Foto: difusión

La asociación también remarcó que es deber de los magistrados garantizar que sus decisiones se ajusten al corpus iuris interamericano de derechos humanos. Señalaron que este mandato ha sido ratificado por la Corte Interamericana y forma parte esencial del sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad vigente en el Perú.

Finalmente, invocaron los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, que establecen que los jueces deben resolver los casos con imparcialidad y sin injerencias externas. Advirtieron que las presiones, amenazas o represalias atentan contra el Estado de derecho y representan un retroceso en materia de protección de los derechos fundamentales.