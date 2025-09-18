HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó que sea declarado ilegal por acciones antidemocráticas. Fuerza Popular podría perder su inscripción y quedar fuera del escenario electoral.

Delia Espinoza solicita anulación de Fuerza Popular. Foto: composición LR
Delia Espinoza solicita anulación de Fuerza Popular. Foto: composición LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento para que Fuerza Popular sea anulado como partido político. El pedido se sustenta en presuntas conductas antidemocráticas atribuidas a la organización de Keiko Fujimori, que podrían configurar la causal de disolución contemplada en la normativa vigente.

Noticia en desarrollo...

