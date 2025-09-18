Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento para que Fuerza Popular sea anulado como partido político. El pedido se sustenta en presuntas conductas antidemocráticas atribuidas a la organización de Keiko Fujimori, que podrían configurar la causal de disolución contemplada en la normativa vigente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo...