Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó que sea declarado ilegal por acciones antidemocráticas. Fuerza Popular podría perder su inscripción y quedar fuera del escenario electoral.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento para que Fuerza Popular sea anulado como partido político. El pedido se sustenta en presuntas conductas antidemocráticas atribuidas a la organización de Keiko Fujimori, que podrían configurar la causal de disolución contemplada en la normativa vigente.
