HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular
Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular      Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular      Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular     
Política

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Empresaria afirma que los fiscales Marita Barreto y Freddy Niño “traicionaron” el acuerdo de colaboración eficaz cuando pidieron que la detuvieran. Fuentes fiscales informaron que el mandato judicial de intervención se justifica porque Goray mintió en sus declaraciones, sin embargo le han concedido un nuevo proceso de colaboración.

Sada Goray dice que los fiscales Marita Barreto y Freddy Niño "afectaron su buen nombre", cuando fue ella quien reconoció públicamente haber pagado sobornos. Foto: composición LR
Sada Goray dice que los fiscales Marita Barreto y Freddy Niño "afectaron su buen nombre", cuando fue ella quien reconoció públicamente haber pagado sobornos. Foto: composición LR

La empresaria Sada Goray Chong interpuso una demanda por daños y perjuicios contra los fiscales Marita Barreto Rivera y Freddy Niño Torres, a quienes acusa de haber confabulado para ordenar su detención el 7 de julio de 2023, pese a que se había acogido a la colaboración eficaz y había proporcionado información sobre pagos de sobornos a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la versión de Goray, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2022 declaró como colaboradora ante la fiscal adjunta Kelinda Janampa, en Punta Cana, República Dominicana, y retornó a Lima para continuar con el proceso en libertad.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Pero en el aeropuerto Jorge Chávez la esperaba el fiscal Freddy Niño y un equipo policial para cumplir con un mandato judicial de detención preliminar, procediendo estos a conducirla a prisión, contraviniendo un acuerdo previo de que seguirá cooperando con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En lugar de eso, se procedió con la detención, afectando su imagen, según la demanda contra Barreto y Niño.

El fiscal Cruyff Martínez Quispe acogió el segundo pedido de colaboración eficaz de Sada Goray, pese a que el primero fue desestimado por faltar a la verdad. Foto: difusión

El fiscal Cruyff Martínez Quispe acogió el segundo pedido de colaboración eficaz de Sada Goray, pese a que el primero fue desestimado por faltar a la verdad. Foto: difusión

LOS “DAÑOS Y PERJUICIOS”

“La señora era una empresaria activa con un nombre en el mercado. La detención en las circunstancias descritas ha aniquilado su reputación y credibilidad empresarial”, según la demanda.

“Más allá del perjuicio patrimonial, la actuación ilícita de los demandados ha infligido a la señora Goray un grave daño moral, entendido como el sufrimiento, la angustia, la aflicción y la humillación que padeció”, dice la demanda contra los fiscales Marita Barreto y Freddy, quien renunció al Ministerio Público el primero de febrero de este año.

Sin embargo, fuentes relacionadas con el Ministerio Público rechazaron la demanda de Sada Goray y precisaron que el mandato de detención judicial de la empresaria estaba fundamentado porque había faltado a la verdad en sus declaraciones como una aspirante a

la colaboración eficaz.“Es cierto que la señora Goray fue colaboradora pero solo hasta cierto punto, porque no dijo toda la verdad y calló varios hechos perjudicando la investigación fiscal. La fiscalía tuvo que recurrir a otros colaboradores para corroborar sus afirmaciones y así pudo descubrir que faltó a la verdad”, explicaron las fuentes.

“Por supuesto que ayudó a cerrar el círculo de corrupción en el caso de Salatiel Marrufo Alcántara y eso fue importante, pero no fue honesta. Se descubrió que había mentido y omitido información. Por eso se le quitó la condición de colaboradora”, añadieron las fuentes.

“La colaboración eficaz sólo sirve si los hechos son corroborados. Uno puede decir grandes historias, pero si no son corroboradas no sirven para nada”, manifestaron las fuentes.

“La demanda es una venganza”, concluyeron.

ESTA BOCA ES MÍA

Entrevistada por “Punto Final”, el domingo 4 de diciembre de 2022, y por “Octavo Mandamiento” de Jaime Chincha, el lunes 5 de diciembre del mismo año, la propietaria de la empresa inmobiliaria Marka Group aceptó que abonó sobornos por S/4 millones.

Goray mencionó que destinó el dinero al entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, Salatiel Marrufo Alcántara, durante la gestión del titular del despacho, Geiner Alvarado López, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el proceso de colaboración eficaz al que se sometió fue desestimado, por lo que fue detenida, como se ha indicado, debido a que durante la corroboración los fiscales encontraron incongruencias.

Encontrándose privada de libertad, Sada Goray presentó una solicitud para iniciar otro proceso de colaboración ante el fiscal Jorge García Juárez, pedido que luego pasó a manos del fiscal Cruyff Martínez Quispe. Pese a que el Eficcop desestimó la primera colaboración de Goray por graves deficiencias, el fiscal Martínez se la concedió por segunda vez.

Más de un año después, la corroboración del testimonio de Sada Goray no ha concluido y los principales imputados no han sido citados. Es más, Juan Ricardo Torres, ex socio de los proyectos inmobiliarios de Marka Group, ha desmentido a Goray.

Según la versión de la empresaria, el congresista Darwin Espinoza supuestamente recibió S/1 millón para que colegas de su bancada de Acción Popular aprueben una ley a favor de la industria atunera, en beneficio de empresas relacionadas con Juan Ricardo Torres. Goray sostiene que Torres abonó el dinero.

Efectivamente, el 30 de junio de 2022 se emitió el Decreto Supremo N°009-2022-PRODUCE, que modifica el reglamento de ordenamiento pesquero del atún y dicta medidas para fortalecer la industria de dicha especie marina.

Torres no solo ha desmentido haber pagado el presunto soborno sino también ha dicho que le prestó dinero a Goray para sus inversiones inmobiliarias y que tiene las pruebas documentales para corroborarlo.

Esto sería es un indicativo de que las declaraciones de Sada Goray no se ajustarían a los hechos.

La República solicitó al abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez Dávila, que informara sobre la demanda, respondiendo que la empresaria no lo había autorizado a contestar preguntas.

En una publicación en la red social “X”, Francisco Álvarez escribió: “Por tratarse de un proceso en curso, no se brindarán declaraciones adicionales, en resguardo de la transparencia y seriedad del trámite judicial”, en alusión a la demanda interpuesta contra Marita Barreto y Freddy Niño.

Notas relacionadas
Pretenden reactivar formalización de pescadores artesanales con proceso que cerró hace 2 años

Pretenden reactivar formalización de pescadores artesanales con proceso que cerró hace 2 años

LEER MÁS
Dirigente pesquero se reelige en “congreso” con asistencia de tan solo 25 personas

Dirigente pesquero se reelige en “congreso” con asistencia de tan solo 25 personas

LEER MÁS
Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

LEER MÁS
RMP sobre congresista Bustamante por justificar audio de Santiváñez como IA: "No es inteligencia artificial, es brutalidad natural”

RMP sobre congresista Bustamante por justificar audio de Santiváñez como IA: "No es inteligencia artificial, es brutalidad natural”

LEER MÁS
Alejandro Cavero descalifica a afiliados que retiran sus fondos de AFP: "Yo no saco ni un sol, no vivo del Estado"

Alejandro Cavero descalifica a afiliados que retiran sus fondos de AFP: "Yo no saco ni un sol, no vivo del Estado"

LEER MÁS
Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

LEER MÁS
Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

LEER MÁS
La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota