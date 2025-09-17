HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: Pleno del Congreso debate nueva liberación de fondos de pensiones
Retiro AFP: Pleno del Congreso debate nueva liberación de fondos de pensiones     Retiro AFP: Pleno del Congreso debate nueva liberación de fondos de pensiones     Retiro AFP: Pleno del Congreso debate nueva liberación de fondos de pensiones     
Política

Dina Boluarte: Fuerza Popular, APP y aliados respaldaron viaje de la presidenta a la ONU

El fujimorismo, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular y otros aprobaron que Boluarte viaje a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre. Ello se da en medio de protestas en contra del Congreso y el Gobierno.

Dina Boluarte viajará a Estados Unidos desde el 21 de septiembre. Foto: Composición/LR
Dina Boluarte viajará a Estados Unidos desde el 21 de septiembre. Foto: Composición/LR

La presidenta Dina Boluarte viajará a Estados Unidos para participar Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 21 al 25 de septiembre de este mes. La mandataria obtuvo el permiso del Congreso gracias al respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y otros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En detalle, la salida del país de la jefa de Estado contó con el respaldo de 64 votos de los legisladores, mientras que 42 congresistas se opusieron a su intento de salir del Perú. Además, 3 legisladores votaron en abstención al pedido de la mandataria.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

lr.pe

El viaje de la mandataria se da en medio de las protestas convocadas en contra de su Gobierno y sus ministros, tras la difusión de audios que involucran al primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Justicia, Juan José Santiváñez. De igual manera, las manifestaciones alcanzan al Parlamento debido a su baja aprobación.

Dina Boluarte viajará a Estados Unidos: ¿cómo votaron las bancadas del Congreso?

BancadaA favorEn contraAbstención
Fuerza Popular19
Alianza para el Progreso15
Podemos Perú52
Perú Libre7
Renovación Popular11
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo71
Somos Perú81
Acción Popular81
Avanza País31
Bancada Socialista4
Honor y Democracia211
Bloque Democrático4
No agrupados23

Notas relacionadas
Congreso aprueba que Dina Boluarte viaje EE.UU.: presidenta saldrá del Perú el mismo día de las marchas

Congreso aprueba que Dina Boluarte viaje EE.UU.: presidenta saldrá del Perú el mismo día de las marchas

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

LEER MÁS
Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

LEER MÁS
Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

LEER MÁS
Congreso aprueba que Dina Boluarte viaje EE.UU.: presidenta saldrá del Perú el mismo día de las marchas

Congreso aprueba que Dina Boluarte viaje EE.UU.: presidenta saldrá del Perú el mismo día de las marchas

LEER MÁS
Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota