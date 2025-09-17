Dina Boluarte: Fuerza Popular, APP y aliados respaldaron viaje de la presidenta a la ONU

Dina Boluarte viajará a Estados Unidos desde el 21 de septiembre. Foto: Composición/LR

Dina Boluarte viajará a Estados Unidos desde el 21 de septiembre. Foto: Composición/LR

La presidenta Dina Boluarte viajará a Estados Unidos para participar Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 21 al 25 de septiembre de este mes. La mandataria obtuvo el permiso del Congreso gracias al respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y otros.

En detalle, la salida del país de la jefa de Estado contó con el respaldo de 64 votos de los legisladores, mientras que 42 congresistas se opusieron a su intento de salir del Perú. Además, 3 legisladores votaron en abstención al pedido de la mandataria.

El viaje de la mandataria se da en medio de las protestas convocadas en contra de su Gobierno y sus ministros, tras la difusión de audios que involucran al primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Justicia, Juan José Santiváñez. De igual manera, las manifestaciones alcanzan al Parlamento debido a su baja aprobación.

Dina Boluarte viajará a Estados Unidos: ¿cómo votaron las bancadas del Congreso?