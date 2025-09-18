HOYSuscripcion LR Focus

Política

RMP sobre congresista Bustamante por justificar audio de Santiváñez como IA: "No es inteligencia artificial, es brutalidad natural”

La periodista en 'Sin guion' criticó que el parlamentario fujimorista, Ernesto Bustamante, intentara justificar el audio entre Arana y Santiváñez que revelaría un supuesto tráfico de influencias.

Rosa María Palacios sobre congresista de Fuerza Popular por justificar audio de Santiváñez y Arana. Foto: composición LR
Rosa María Palacios sobre congresista de Fuerza Popular por justificar audio de Santiváñez y Arana. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó las declaraciones brindadas por el parlamentario de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien intentó desacredita el audio revelado por 'Panorama' que comprometen al primer ministro Eduardo Arana y al actual titular de Justicia, Juan Santiváñez. Vásquez usó el argumento de que se podría tratar de una inteligencia artificial que haya imitado las voces de los ministros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
"Hay que decir que ayer apareció el congresista no agrupado, Edwin Martínez, con un polo de Acción Popular y cantándole alabanzas a Santiváñez (...) mientras que las congresistas Norma Yarrow y Chirinos atacaban a Santiváñez porque creen que su candidato, Rafael López Aliaga, tiene alguna opción y quieren ser oposición a última hora. Obviamente, el fujimorismo está con Santiváñez (...) ayer Ernesto Bustamante salió a decir lo mismo que los ministros, que probablemente sea inteligencia artificial. No es IA, es brutalidad natural", señaló.

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Justicia 'ciega': Carlincatura expone el doble estándar judicial entre Boluarte y Castillo

lr.pe

Asimismo, Palacios comentó sobre la presentación de los ministros Juan Santiváñez y Eduardo Arana en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, en la que negaron toda responsabilidad y echaron la culpa a la fiscal de la nación, Delia Espinoza.

"Arana no reconoció audios con Juan Santiváñez, dijo que hubo manipulación y filtración por parte del Ministerio Público y por eso no dará un paso al costado. La misma teoría la tiene Juan Santiváñez que le echó la culpa a la fiscal de la nación. Además, ha dicho que tiene a la red de periodistas que recibe las filtraciones del Ministerio Público", puntualizó.

