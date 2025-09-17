HOYSuscripcion LR Focus

Política

La Junta Nacional de Justicia se prepara a tomar por asalto el Ministerio Público

​19 de septiembre. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela tendrá este viernes 10 minutos para evitar su suspensión en el cargo. Si no lo logra, la alianza de gobierno se lanzará contra la fiscalía y las investigaciones

La Junta Nacional de Justicia tiene interés político en controlar la persecución del delito. Foto: Difusión
Foto: Difusión

La audiencia de un abuso anunciado y descarado. La Junta Nacional de Justicia notificó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela que debe presentarse ante el pleno de la institución este viernes 19 de septiembre, día en que se evaluará suspenderla en el cargo por 60 minutos.

Espinoza y su abogado tendrán 10 minutos para intentar evitar la suspensión. Es poco probable que lo logren. La vicepresidenta de la JNJ y presidente de la Comisión de Procesos Disciplinarios, María Teresa Cabrera está decidida a sancionarla.

PUEDES VER: Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Cabrera, de acuerdo con fuentes judiciales, tiene el respaldo del presidente de la Junta, Gino Ríos Patio y los consejeros Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo. Los consejeros Francisco Távara y Germán Serkovic son los únicos que podrían estar en desacuerdo. Távara se pronunció en contra del regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público.

Proceso arrollador

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza

El accionar  arrollador del proceso por parte de la Junta es evidente desde la forma en que notifica sus resoluciones. Las resoluciones con las que se rechazó un recurso de la defensa, se inició el proceso disciplinario de destitución y se citó a  una audiencia de suspensión en el cargo se notificaron en un periodo temporal de 27 minutos, entre las 18:56 horas y las 19:23 horas del 15 de septiembre.

Esto en los hechos, supone que la JNJ somete a la fiscal de la Nación a un proceso disciplinario inmediato que el Tribunal Constitucional ha declarado contrario a la ley y el debido proceso. Este proceso célere no brinda garantías de imparcialidad, a la vez que recorta el derecho de defensa.

PUEDES VER: Secretismo en la PNP: declaran de carácter reservado por 5 años todas las denuncias ante la policía

La primera de estas resoluciones sólo tiene la firma de Gino Ríos, como presidente de la JNJ, en base a los informes N° 45-2025-MTCV-JNJ y el N° 47-2025-MTCV-JNJ  y un acuerdo del pleno de la institución de 11 de septiembre de 2025, que solo ellos conocen.  Se firmó a las 17:34:27 horas y se notificó a las 18:56 horas.

La segunda y tercera resolución tienen las mismas características. La firma de Gino Ríos e informes y acuerdos que nadie conoce fuera de la Junta, por tanto, no se indica que argumentos contienen y si se aprobaron por mayoría o unanimidad.

Dichos documentos indican que la JNJ pretende destituir y suspender a Delia Espinoza por haberse negado a cederle la fiscalía de la Nación, a la restituida Patricia Benavides, el 16 de junio último. Una decisión que era inejecutable e ilegal-

La realidad

Patricia Benavides, fiscal suprema titular restituida por la JNJ

Patricia Benavides, fiscal suprema titular restituida por la JNJ

En principio, la Junta Nacional de Justicia no tiene la potestad de designar a un fiscal de la Nación. Esa es una atribución de la Junta de Fiscales Supremos. Por lo mismo, Delia Espinoza no podía cederle el despacho de la fiscalía de la Nación a Patricia Benavides. Hacerlo suponía un abandono de cargo y causal de destitución.

La JNJ debió dirigirse a los fiscales supremos para que estos decidieran qué hacer y si todavía era legalmente posible que Benavides regresará como fiscal de la Nación. Cómo sabían que eso no era posible, notificaron a Espinoza para crear el conflicto y lograr su cometido de forma indirecta.

PUEDES VER: Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Además, debieron tener en cuenta que al 16 de junio de 2025, la fiscal suprema Patricia Benavides tenía una sanción de suspensión por 60 días, que aún no se había dado por cumplida, por lo que ese día tampoco estaba en condiciones de reincorporarse como fiscal suprema titular.

La JNJ bien pudo completar todos los procedimientos y restituir a Patricia Benavides, como al final ocurrió, pero en condición de fiscal suprema titular. Sin embargo, tenían apresuramiento para convertirla en titular de la institución antes del 1 de julio, pues ese día se cerró  definitivamente cualquier posibilidad de Patricia Benavides para ser repuesta como fiscal de la Nación.

Interés político

La salida de Delia Espinoza debilitará la Junta de Fiscales Supremos

La salida de Delia Espinoza debilitará la Junta de Fiscales Supremos

Una realidad que pone en evidencia que detrás de la restitución de Benavides y la eventual sanción a Espinoza se esconde el interés de la alianza de gobierno de controlar el Ministerio Público y, para lograr ese objetivo, es esencial  sancionar a la actual la fiscalía de la Nación. Están a un paso de lograrlo.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza advirtió que el proceso disciplinario iniciado en su contra por la Junta Nacional de Justicia es ilegal y producto de una maniobra política. Espinoza considera que buscan sacarla del cargo por las investigaciones que se siguen a la presidenta Dina Boluarte, ministros, como Juan José Santiváñez, y congresistas.

“La JNJ atropella la autonomía del Ministerio Público y pasa por encima de la potestad de la Junta de Fiscales Supremos. Quieren sacarme de manera irregular e inconstitucionalmente. Soy incómoda para el poder político, pues no tengo ligazón con nadie en absoluto”, afirmó Delia Espinoza.

Si la fiscal suprema y fiscal de la Nación, Delia Espinoza es suspendida, el fiscal supremo titular más antiguo, Pablo Sánchez Velardem deberá ocupar su despacho y esperar el desenlace del caso, su retorno inmediato o una destitución, para recién proceder a convocar la elección de un nuevo fiscal de la Nación. Si el fiscal supremo titular más antiguo no puede asumir o declina llamará al siguiente y así sucesivamente. La prelación para reemplazar a Espinoza tiene en primer lugar a Pablo Sánchez, luego siguen Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Patricia Benavides.

