Final explicado de Stranger Things 5: quién muere, qué pasó con Once, el verdadero mal de Hawkins y todo sobre el último capítulo de la serie de Netflix

El episodio 8 de Stranger Things 5 marcó el cierre definitivo de la emblemática serie de Netflix tras nueve años en pantalla. El desenlace estuvo marco por la batalla más ambiciosa y compleja de la historia de Hawkins.

Final de Stranger Things Foto: Composición LR

Tras nueve años desde su estreno, Stranger Things estrenó el esperado capítulo final de la emblemática serie de Netflix, mismo que género opiniones divididas entre los fans. Algunos consideran que no fue el cierre ideal y otros argumentan que se trató de un final maduro y coherente para Once, Will, Max, Dustin, Mike y Lucas.

Sin embargo, hay una pregunta que ha abierto el debate: ¿Eleven realmente murió? Al final de la serie, vemos como Once se sacrifica para salvar a sus amigos y destruir el Upside Down. Aunque Mike sugiere que podría haber sobrevivido, esta teoría parece más una forma de sobrellevar el duelo, ya que vemos en pantalla la destrucción del laboratorio con Eleven en su interior.

¿Quiénes mueren en el último episodio de Stranger Things 5?

Vecna, el villano central de la serie es finalmente derrotado cuando Joyce Byers lo decapita con un hacha. Esta victoria no habría sido posible sin la 'Operación habichuela mágica', un arriesgado plan que consistía en escalar una torre de radio en el Upside Down y esperar a que el Abismo se acercara lo suficiente para permitir que Eleven ingresara en la mente de Henry Creel y así impedir la fusión entre ambos mundos.

Kali, la hermana de Once, también muere en el episodio final. Ocho, como también es conocida, es ejecutada por el teniente Aker después de que Hopper se negara a revelar el paradero de su hija adoptiva. Esta pérdida desata la furia de Eleven y se convierte en el detonante clave para el enfrentamiento final.

¿Cómo muere Vecna en Stranger Things 5?

Mike, Will, Dustin, Lucas, Joyce, Steve, Nancy, Jonathan y Robin se preparan para ingresar en el Abismo con el objetivo de rescatar a los niños secuestrados por Vecna, retenidos en el llamado Árbol del Dolor. Una vez dentro, descubren que el Árbol es en realidad el Desollamentes y, para derrotarlo, el grupo pone en marcha un arriesgado plan.

Mientras Eleven enfrenta a Henry desde el interior del monstruo, Nancy sirve de señuelo; Jonathan y Robin atacan desde lo alto con un lanzallamas; Lucas lanza acelerantes que Mike enciende con una bengala; y Dustin junto a Steve atacan desde abajo. La estrategia logra debilitar a Vecna, y Will consigue distraerlo el tiempo suficiente para que Eleven lo estrelle contra una afilada aguja. El golpe definitivo lo da Joyce Byers.

Las dudas sobre la muerte de Eleven

En los últimos minutos del episodio, situados 18 meses después del cierre del Upside Down, Mike narra durante la última partida de Calabozos y Dragones que la muerte de Eleven se trataría de una ilusión creada por Kali. Según este relato, Once logró escapar y ahora vive en paz.

