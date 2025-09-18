Delia Espinoza se defiende de la JNJ por posible suspensión: "Es un procedimiento disciplinario forzado"

Durante su entrevista en el programa ´Sin Guion´de La República, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se defendió de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y sostuvo que el proceso en su contra carece de sustento legal porque se trata de un procedimiento disciplinario creado de manera arbitraria con el objetivo de sancionarla. Según explicó, no puede acusársele de desacato, ya que la JNJ no tiene la facultad constitucional de decidir quién ocupa el cargo de fiscal de la Nación, atribución que corresponde únicamente a la Junta de Fiscales Supremos, la cual ya la ha ratificado en el puesto. Por ello, afirmó que no existe incumplimiento de funciones ni motivo válido para su suspensión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Esto en realidad es una invención, es un procedimiento disciplinario administrativo inventado, forzado, porque se quiere cerrar el capítulo que no se culminó el 16 de junio. ¿Cómo puede haber desacato cuando la Junta Nacional de Justicia no tiene la función constitucional de decidir quién es Fiscal de la Nación? Eso es solamente atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos y la señora Cabrera y todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia saben que la Junta de Fiscales Supremos es la única que puede decidir quién es Fiscal de la Nación, y además me han reafirmado. Por lo tanto, no ha habido desacato"