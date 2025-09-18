Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Durante su visita a España, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asistió al evento del partido de derecha extrema, Vox España, en donde no solo insultó a quienes pensaban diferente a él, sino también pidió que Perú sea reconquistado: "Tenemos que hacer la reconquista, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Tenemos que estar todos juntos en esa reconquista, aunque nos cueste la vida porque está en juego millones de seres humanos, está en juego la libertada de muchos hermanos nuestros en cristo", expresó.

El discurso continuó con fuertes críticas hacia la izquierda, a la que calificó de "comunista". En sus palabras, afirmó que los izquierdistas actúan con la lógica del robo y la apropiación de recursos, limitando la libertad de las personas y demostrando una falta de tolerancia hacia quienes no comparten su ideología. Sin embargo, sus declaraciones reflejan una evidente contradicción, ya que él mismo muestra una total intolerancia al no respetar opiniones que difieren de su postura política.

