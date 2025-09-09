Rosa María sobre el intento de la PNP de politizar la partida de Jaime Chincha: "Son buitres para hacer showcito"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a las intenciones de la PNP de politizar la lamentable partida del periodista Jaime Chincha, el último 7 de septiembre. En ese sentido, Palacios criticó a las fuerzas del orden por buscar levantar sospechas y aseguró que la política en Perú se ha "envilecido".

"La política peruana se ha envilecido. Envilecido, se ha degradado. Tenemos que aguantar todas estas cosas todos los días, como hemos tenido que aguantar ayer la utilización por parte de la policía nacional de un cadáver. Eso es lo que querían. Querían el cuerpo de Jaime Chincha para hacer Dios, sabe qué, qué festival", exclamó.

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion respaldó la versión de la familia del periodista Chincha, quien señaló que falleció de manera natural producto de un infarto. En tanto, Palacios calificó como "buitres" a la PNP por sus intentos de politizar el caso.

"Toda la familia le ha dicho a nosotros en La República y a quien ha querido escuchar que esta ha sido una muerte natural, inesperada, completamente accidental en la intimidad de su casa. Pero la policía quería el cadáver. Claro, para hacer su show. Y la fiscalía les dijo, "No, no corresponde, es muerte natural". Tenían que sacar comunicado. ¿Para qué? Porque son buitres, pues, para hacer showcito", aseveró.

"¿Qué iba a decir la necropsia? Muerte natural por infarto. Obvio, pues. Pero querían su show, querían el show. De todas maneras, a ese nivel hemos llegado. Envilecimiento. Esa es la palabra. Esa es la palabra", agregó.

El domingo 7 de septiembre, el periodista de La República, Jaime Chincha, falleció a los 48 años por causas naturales, según lo confirmaron la Policía Nacional, el serenazgo, un médico tratante y el Ministerio Público. No obstante, la PNP emitió un comunicado en el que menciona irregularidades en el proceso de certificación de su deceso, a pesar de no contar con pruebas ni indicios que lo respalden.

En las primeras investigaciones, la PNP indicó en su comunicado que se encontró una supuesta irregularidad en el proceso de certificación, ya que el certificado de defunción fue emitido por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, quien reconoció no conocer al periodista ni haber sido su médico tratante. Según el médico, emitió el documento a petición de un familiar, a través de un tercero, un agente de una funeraria, sin haber realizado una visita al domicilio.

No obstante, el Ministerio Público decidió no llevar a cabo una investigación preliminar, ni ordenar el levantamiento del cadáver o la realización de una necropsia, al considerar que estos procedimientos no eran necesarios, dado que la muerte de Chincha fue de causas naturales. La familia del reconocido periodista también respaldó esta afirmación.