Rosa María Palacios sobre excarcelación de Martín Vizcarra: “Es una derrota de la Fiscalía”

Rosa María Palacios, en la reciente edición de ‘Sin guion’, recordó que el fiscal Rafael Vela insistió en que el riesgo de fuga justificaba una prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Sin embargo, la defensa del exmandatario denunció agravios en el proceso y cuestionó la imparcialidad del juez Jorge Chávez Tamariz.

“Vela dice que el riesgo de fuga se había incrementado, por lo tanto, merecía estar en prisión preventiva. La defensa de Vizcarra presenta una serie de agravios, quiere decir que el juez Chávez Tamariz no ha actuado con justicia. Algunos jueces los desestiman, en otros hay un debate bien interesante. Vizcarra sí tiene arraigo familiar, los jueces señalan que si se siguiera la hipótesis del señor Chávez jamás habría arraigo familiar. El arraigo es más que tener dependientes. A mayor prueba, señalan, que Vizcarra fue allanado el año pasado y eso dejó constancia que viven con él su esposa y su hijo (…) es una derrota de la Fiscalía, la verdad que sí”, sostuvo.

Asimismo, comentó sobre el futuro de Betssy Chávez, quien continúa en el centro del debate tras la orden del Tribunal Constitucional que dispuso su excarcelación. Mientras la ex primera ministra permanece en el hospital Cayetano Heredia a la espera de su salida definitiva, Palacios advierte sobre los escenarios legales que enfrenta y los riesgos de una posible fuga.

“Las personas no pueden estar en cárcel sin mandato judicial. Ella saldrá en libertad hoy, ha sido trasladada al hospital Cayetano Heredia, seguramente de ahí se irá a su casa. ¿Puede volver a prisión preventiva? Sí, pero tendría que presentar comportamiento procesal cuestionable. Si estuvo presa, ¿cuál es el comportamiento procesal cuestionable?¿Betssy Chávez puede escapar? SÍ. ¿Se puede ir a la Embajada de México? Sin ningún problema. Es probamente lo que haga”, señaló.