HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Política

Rosa María Palacios sobre excarcelación de Martín Vizcarra: “Es una derrota de la Fiscalía”

Rosa María Palacios abordó el caso de Martín Vizcarra y la prisión preventiva dictada por el fiscal Rafael Vela, citando riesgos de fuga.

Palacios comentó sobre las liberaciones de Martín Vizcarra y Betssy Chávez. Foto: composición de Gerson Cardoso / LR
Palacios comentó sobre las liberaciones de Martín Vizcarra y Betssy Chávez. Foto: composición de Gerson Cardoso / LR

Rosa María Palacios, en la reciente edición de ‘Sin guion’, recordó que el fiscal Rafael Vela insistió en que el riesgo de fuga justificaba una prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Sin embargo, la defensa del exmandatario denunció agravios en el proceso y cuestionó la imparcialidad del juez Jorge Chávez Tamariz.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Vela dice que el riesgo de fuga se había incrementado, por lo tanto, merecía estar en prisión preventiva. La defensa de Vizcarra presenta una serie de agravios, quiere decir que el juez Chávez Tamariz no ha actuado con justicia. Algunos jueces los desestiman, en otros hay un debate bien interesante. Vizcarra sí tiene arraigo familiar, los jueces señalan que si se siguiera la hipótesis del señor Chávez jamás habría arraigo familiar. El arraigo es más que tener dependientes. A mayor prueba, señalan, que Vizcarra fue allanado el año pasado y eso dejó constancia que viven con él su esposa y su hijo (…) es una derrota de la Fiscalía, la verdad que sí”, sostuvo.

PUEDES VER: Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

lr.pe

Asimismo, comentó sobre el futuro de Betssy Chávez, quien continúa en el centro del debate tras la orden del Tribunal Constitucional que dispuso su excarcelación. Mientras la ex primera ministra permanece en el hospital Cayetano Heredia a la espera de su salida definitiva, Palacios advierte sobre los escenarios legales que enfrenta y los riesgos de una posible fuga.

“Las personas no pueden estar en cárcel sin mandato judicial. Ella saldrá en libertad hoy, ha sido trasladada al hospital Cayetano Heredia, seguramente de ahí se irá a su casa. ¿Puede volver a prisión preventiva? Sí, pero tendría que presentar comportamiento procesal cuestionable. Si estuvo presa, ¿cuál es el comportamiento procesal cuestionable?¿Betssy Chávez puede escapar? SÍ. ¿Se puede ir a la Embajada de México? Sin ningún problema. Es probamente lo que haga”, señaló.

Notas relacionadas
Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

LEER MÁS
Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

LEER MÁS
Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

LEER MÁS
Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

LEER MÁS
Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

LEER MÁS
Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

LEER MÁS
Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

Política

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a la clínica Cayetano Heredia

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a la clínica Cayetano Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota