Política

JNJ propone suspender a Delia Espinoza por 6 meses en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema

Esta medida busca suspender temporalmente a Delia Espinoza en su función de Fiscal de la Nación y de cualquier otro cargo que pudiera desempeñar en el Ministerio Público.

JNJ propone suspender a Delia Espinoza por 6 meses. Foto: LR
JNJ propone suspender a Delia Espinoza por 6 meses. Foto: LR

La Comisión de Procesos Disciplinarios de la JNJ planteó ante el Pleno la suspensión preventiva por seis meses de la Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema, Delia Milagros Espinoza. Esta medida busca suspender temporalmente a la fiscal en su función de Fiscal de la Nación y de cualquier otro cargo que pudiera desempeñar en el Ministerio Público o ante cualquier otra institución, mientras se resuelve el proceso disciplinario que se sigue en su contra.

Esta decisión se tomó tras la solicitud de la JNJ a Espinoza para que restituya de manera inmediata a la exfiscal Patricia Benavides en su puesto dentro de un plazo de 24 horas, ya que consideró que fue ilegal. Sin embargo, ante la negativa de cumplir con esta medida, la entidad propuso su suspensión preventiva para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar mayores irregularidades mientras se lleva a cabo la investigación disciplinaria correspondiente.

