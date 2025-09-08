HOYSuscripcion LR Focus

Familia y amigos dan el último adiós a Jaime Chincha en ceremonia privada: "Era muy joven. No es una edad para irse"

El periodista, miembro de la familia La República, fue despedido en un velorio íntimo en Miraflores. Colegas como Rosa María Palacios, Juliana Oxenford y Mónica Delta, así como seres queridos, recordaron su pasión por el oficio y lamentaron su partida, a los 48 años.

Jaime Chincha falleció el domingo 7 de septiembre de un fulminante infarto. Foto: composición LR
Jaime Chincha falleció el domingo 7 de septiembre de un fulminante infarto. Foto: composición LR

El periodismo está de luto. Este lunes, familiares, amigos y colegas dieron el último adiós a Jaime Chincha, periodista y miembro de la familia La República, de amplia trayectoria y voz inconfundible, quien falleció este domingo 7 de setiembre a los 48 años víctima de un infarto fulminante. El velorio se realizó en la capilla Virgen de Fátima, en Miraflores, en medio de un ambiente de profundo dolor.

"Jaime muere trabajando con nosotros en La República. Era muy joven. 48 años no es una edad para irse. Estaba haciendo un trabajo muy importante y teníamos muchos planes y ya no está. Todos estamos en momentos complicados, este trabajo es un trabajo bien difícil, Sabemos que acá tiene ansiedad, depresión, problemas de trabajo, todos tenemos problemas cuando trabajamos en periodismo", dijo Rosa María Palacios quien asistió a la ceremonia privada.

Comunicador de convicciones firmes, Jaime Chincha trabajó también en diversos medios, entre ellos Canal N, RPP, Latina y La República, en el que se caracterizó por su rigurosidad y su compromiso con la verdad. En esta casa editorial dejó huella como parte de un equipo que lo reconoció no solo como un colega talentoso, sino como un compañero leal y a quien vamos a extrañar mucho.

PUEDES VER: El Tribunal Constitucional se prepara a salvar a Keiko Fujimori de sus juicios

lr.pe

Durante la jornada, otros colegas del periodismo acompañaron a la familia en la despedida. Entre ellos Juliana Oxenford, quien asistió a la ceremonia para rendirle homenaje a su amigo y compañero de oficio.

"Nadie es buen profesional si no es una buena persona y Jaime lo fue. Se compró todos los pleitos que se tuvo que comprar, defendiendo su conciencia, su línea editorial y no permitió que nadie le impongan una manera de pensar que no vaya con sus principios. Un gran periodista, un gran amigo", sostuvo Oxenford visiblemente afectada.

A la ceremonia también asistió Mónica Delta, quien destacó la trayectoria y el temple de Chincha que siempre creyó en el periodismo. "Todos nos sentimos adoloridos por su ausencia tan súbita. Espero que sus familiares puedan encontrar pronta resignación porque la tristeza no se va. Jaime fe una persona muy convencida del trabajo periodístico, tuve la oportunidad de trabajar con él en RPP, así que lo extrañaremos", declaró.

Su partida deja un vacío difícil de llenar. Para quienes compartimos la profesión, despedir a Jaime Chincha es también despedir a alguien que nos recordaba cada día que este oficio exige fuerza, valentía, empatía y, sobre todo, compromiso con la gente y con la información.

Hoy, mientras su familia y amigos lo lloran en silencio, nosotros, sus compañeros de La República, lo honramos con gratitud. Jaime se fue demasiado pronto, pero su voz, su estilo y su ejemplo seguirán resonando en quienes creemos que informar es también una forma de servir y aportar un granito de arena para construir un país más justo.

