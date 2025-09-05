HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María Palacios sobre hackeo a la Dirección de Inteligencia PNP: "Lo mínimo que tiene que hacer el ministro es renunciar"

Rosa María Palacios criticó el hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP y sostuvo que lo mínimo que debe hacer el ministro del Interior es renunciar.

Rosa María Palacios comentó sobre el hackeo a la DINI de la PNP. Foto: composición LR
Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó sobre el hackeo a la Dirección de Inteligencias de la Policía Nacional del Perú, que reveló acciones de agentes a favor de la presidenta Dina Boluarte y el reglaje contra periodistas considerados como opositores del régimen.

"La Encerrona lo dio como primicia. Un hackeo masivo, masivo de información. Pero ya anoche el congresista Diego Bazán publicó este Twitter a las 10:45. 'Hace unas horas hackearon la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, a pesar de las medidas de seguridad anunciadas recientemente'.

Si una policía con escasos recursos se dedica a reglar como policía política a los enemigos del régimen, queda poco tiempo para ocuparse de los criminales de verdad, ¿no? Primera conclusión. Segunda conclusión, esto es responsabilidad directa del ministro del Interior y de la Policía Nacional porque se ha puesto al descubierto la identidad de los agentes de contrainteligencia, de agentes infiltrados. Ministro es renunciar", sostuvo.

Asimismo, Palacios, mencionó lo sucedido con la exministra de Pedro Castillo, quien recientemente ha salido en libertad por una resolución del Tribunal Constitucional. Laperiodista señaló que el juez que permitió que Chávez continúe en prisión preventiva sin tener una orden judicial, podría tener graves problemas.

"La defensa de Betssy Chávez ha dicho: "Señor Checkley, ¿usted ha detenido arbitrariamente o ha permitido que se detenga arbitrariamente a una persona que no tenía mandato judicial para estar detenida?". Un asunto que puede comprometer al juez porque es verdad; el Tribunal Constitucional ha dicho que esta persona estuvo detenida arbitrariamente. La detención arbitraria es un delito", explicó.

