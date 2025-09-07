Fallece periodista Jaime Chincha: amigos y colegas le dan el último adiós

Jaime Chincha falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años, producto de un infarto fulminante. La noticia ha dejado al país consternado. Sin embargo, su recuerdo perdura. Diversas personalidades políticas, colegas y amigos del fallecido periodista de La República hicieron públicos sus mensajes dando un último adiós al entrañable entrevistador y columnista. Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Anuska Buenaluque y Eduardo Adrianzén son solo algunos de los personajes que se despidieron públicamente de Jaime.

Juliana Oxenford, conductora de 'Arde Troya', lo recordó como un periodista de larga experiencia y rememoró los momentos que consolidaron su vínculo más allá del trabajo frente a las cámaras: “Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero, Jaime. Vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova”, expresó en sus redes sociales.

Rosa María Palacios, también conductora de 'Sin Guion', también le dirigió un emotivo mensaje a su compañero de redacción y amigo: “Con enorme tristeza comparto esta trágica noticia que jamás pensé darles. Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas, un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós”, señaló.

Otros compañeros periodistas también tuvieron palabras para Jaime. Daniel Yovera, cofundador del portal Epicentro, tuvo un mensaje de apoyo para los familiares del periodista: "La noticia de la muerte temprana de Jaime Chincha es chocante y muy triste. Se va joven y todavía con mucho por aportar. Estamos de duelo. Mucha paz para su familia", indicó.

Anuska Buenaluque, periodista amiga de Jaime, tuvo unas hermosas palabras para despedir a su colega, rememorando los momentos compartidos en el pasado: "Esos cigarros prestados de ida y vuelta, esas conversaciones, intensas pero siempre con prisa, que dejan titulares impublicables. Al final, siempre, una sonrisa y un abrazo. Abrazo a tus hijos que adoras y te adoran. Nos vemos, como siempre, sin previo aviso. Te quiero Jaime", compartió.

Artistas y políticos se despiden de Jaime Chincha

No solo periodistas se despidieron del entrañable Jaime Chincha. Eduardo Adrianzén, conocido dramaturgo y actor peruano también se pronunció al respecto: "Un infarto. Así, de pronto, la vida se te va. Igual que el buen Daniel Peredo Lo trágico de los infartos en hombres jóvenes: suelen ser fatales Qué desgracia, qué tristeza lo de Jaime Chincha", indicó.

El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, también recordó los espacios compartidos con el periodista en distintas oportunidades: "Qué tristísima noticia. Me entrevistó muchas veces con agudeza y respeto. Las conversaciones con él siempre fueron interesantes y retadoras. Un abrazo largo Jaime", señaló.

La congresista Flor Pablo también tuvo unas palabras para el periodista: "Qué dolorosa y triste noticia. Jaime Chincha fue siempre un periodista valiente y consecuente, comprometido con la democracia, la libertad y los derechos humanos. Mis más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil"

La escritora Katya Adaui rememoró un tiempo en el que coincidieron en un espacio laboral y mando un sentido mensaje a su familia: "Aquí varios trabajamos con él al menos cinco años en Canal N. Luchador, gracioso y agudo. Un compañero. Mucha pena por su partida tan joven, por su familia y por la falta que le hará al periodismo peruano".